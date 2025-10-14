Популярни
България не издържа на испанската канонада и записа нова загуба - на живо след загубата от Испания с 4:0
  • 14 окт 2025 | 23:46
  • 304
  • 0
С нов треньор и пред пълна до краен предел зала, Коди и Звезда нанесоха първа загуба на Жалгирис

Саша Обрадович започна с победа начело на Цървена звезда, след като неговият тим се наложи с 88-79 над Жалгирис в мач от четвъртия кръг на Евролигата, изиграл се тази вечер пред изпълнената до краен предел "Белградска Арена".

Българският национал в състава на сръбския гранд Коди Милър-Макинтайър пък започна като титуляр с срещата и за 30:57 минути на паркета се разписа с 4 точки, 2 борби и 6 асистенции.

Най-резултатен за успеха от неговите съотборници беше Джордан Нвора с 24 точки, Чима Монеке и Донатас Мотеюнас добавиха по 13 точки.

Иначе срещата в Белград имаше равностойно начало с леко предимство за литовците след първите 10 минути (27-23), но силна втора част даде аванс от 6 точки на "звездашите" на почивката. След нея гостите спечелиха третата четвърт с 19-12 и в заключителните минути влязоха с преднина от точка. В последните минути обаче домакините се развихриха и не оставиха шанс на съперника си, на който нанесоха и първа загуба от началото на сезона в "турнира на богатите".

