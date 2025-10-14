Популярни
»
Какво да очакваме от селекцията на Александър Димитров - на живо с анализа на Вальо Михов и Викторио Павлов преди Испания - България
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Милър-Макинтайър и Звезда срещу Жалгирис и още две дербита в Евролигата вече стартираха

Милър-Макинтайър и Звезда срещу Жалгирис и още две дербита в Евролигата вече стартираха

  • 14 окт 2025 | 21:00
  • 1676
  • 0
Пет мача дават началото на четвъртия кръг на Евролигата тази вечер.

В първатас среща един срещу друг играят отборите на Макаби Тел Авив и Барселона в зала "Александър Николич" в Белград.

Във втория мач сили мерят отборите на Фенербахче и новакът Дубай.

В Белград стартира сблъсъкът между Цървена звезда на Коди Милър-Макинтайър и Жалгирис. Литовският тим е единственият без поражение в първите три кръга.

В 21:15 часа Олимпиакос и Александър Везенков се изправят срещу коравия турски тим Анадолу Ефес. Това ще бъде второ поредно домакинство в Евролигата за "червено-белите" от Пирея, които миналата седмица се разправиха с Дубай. Гръцкият шампион е с два успеха и едно поражение в първите три срещи. Анадолу Ефес е с победа и две загуби дотук.

Програмата за днес завършва с двубоя между Байерн Мюнхен и Олимпия Милано, който започва в 21:30 часа. И двата тима ще търсят тази вечер втората си победа в турнира.

