Дубай се подигра на Фенербахче в Турция

Отборът на Дубай шокира Фенербахче, побеждавайки с 93-69 в мач от четвъртия кръг на Евролигата, изиграл се тази вечер в Истанбул.

Срещата започна равностойно, но след 10 минути игра гостите имаха преднина от 5 точки (25-20), а след 21-11 във втората част, баскетболистите на Дубай се оттеглиха с преднина от 15 точки на почивката. След паузата нещата на паркета изглеждаха по същия начин и "фенерите" не успяваха да се върнат в мача, като в заключителната четвърт те влязоха с пасив от 23 точки. Дубай спечели и последните 10 минути с 22-21, а с това и мача.

Снимки: Gettyimages