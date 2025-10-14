Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България не издържа на испанската канонада и записа нова загуба - на живо след загубата от Испания с 4:0
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Дубай се подигра на Фенербахче в Турция

Дубай се подигра на Фенербахче в Турция

  • 14 окт 2025 | 22:52
  • 1427
  • 0
Дубай се подигра на Фенербахче в Турция

Отборът на Дубай шокира Фенербахче, побеждавайки с 93-69 в мач от четвъртия кръг на Евролигата, изиграл се тази вечер в Истанбул.

Срещата започна равностойно, но след 10 минути игра гостите имаха преднина от 5 точки (25-20), а след 21-11 във втората част, баскетболистите на Дубай се оттеглиха с преднина от 15 точки на почивката. След паузата нещата на паркета изглеждаха по същия начин и "фенерите" не успяваха да се върнат в мача, като в заключителната четвърт те влязоха с пасив от 23 точки. Дубай спечели и последните 10 минути с 22-21, а с това и мача.

ПЪЛНА СТАТИСТИКА ОТ МАЧА!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

  • 14 окт 2025 | 16:01
  • 465
  • 0
Добри новини за Партизан преди двойния кръг от Евролигата, Мика Мууринен е готов за игра

Добри новини за Партизан преди двойния кръг от Евролигата, Мика Мууринен е готов за игра

  • 14 окт 2025 | 13:16
  • 479
  • 0
Костас Папаниколау готов за историческо постижение в Евролигата

Костас Папаниколау готов за историческо постижение в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 10:20
  • 672
  • 0
Кръг №4 на Евролигата започва с Везенков и Милър-Макинтайър

Кръг №4 на Евролигата започва с Везенков и Милър-Макинтайър

  • 14 окт 2025 | 07:30
  • 2840
  • 0
Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

Сериозен тест за Олимпиакос и Везенков в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 06:45
  • 3897
  • 0
Везенков: Запазихме ядрото на отбора и сме готови за този сезон

Везенков: Запазихме ядрото на отбора и сме готови за този сезон

  • 13 окт 2025 | 20:20
  • 5581
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 109616
  • 383
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 48209
  • 69
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 1506
  • 2
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 10946
  • 2
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 5155
  • 2
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 6510
  • 3