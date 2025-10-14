Популярни
Какво да очакваме от селекцията на Александър Димитров - на живо с анализа на Вальо Михов и Викторио Павлов преди Испания - България
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в супермач от Евролигата

  • 14 окт 2025 | 20:00
  • 1061
  • 0
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят нова победа в супермач от Евролигата

Отборът на Олимпиакос излиза срещу Анадолу Ефес в маз от четвъртия кръг на Евролигата. Двубоят в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея започва в 21:15 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да го проследите на живо.

Гръцкият гранд е с две победи и едно поражение в първите си три срещи от "турнира на богатите" дотук. Победителят от редовния сезон през 2024/25 спечели миналата седмица първата си домакинска среща в тазгодишното издание на надпреварата - 86:67 срещу дебютанта Дубай. Българската звезда Александър Везенков пък изригна с 25 точки и 11 борби за едва 23 минути и половина игрово време. Единствената загуба на "червено-белите" от Пирея дотук в турнира е от Реал Мадрид в испанската столица.

Анадолу Ефес пък е с една победа и две загуби. Двукратният шампион в Евролигата започна с победа над Макаби Тел Авив, но после допусна поражения от Апоел Тел Авив и Партизан.

Снимки: Gettyimages

