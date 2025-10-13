Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) организира транспорт за феновете си до Разград

Спартак (Варна) организира транспорт за феновете си до Разград

  • 13 окт 2025 | 13:18
  • 357
  • 0

Спартак (Варна) обяви, че организира транспорт за всички фенове, които желаят да гледат на живо двубоя на “соколите” с Лудогорец в Разград. Двата тима се изправят един срещу друг на 18 октомври (събота) от 17:30 часа.

Официално обръщение до привържениците на ФК Спартак Варна
Официално обръщение до привържениците на ФК Спартак Варна

Ето какво пишат от Спартак:

ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ

за гостуването срещу Лудогорец Разград

Сборен пункт: Стадион Спартак

14 часа

18 октомври, събота

Цена: 18 лева

Нека подкрепим четата на Гьоко Хаджиевски в Разград! Той и момчетата го заслужават!

Важно: Направете своите записвания максимално скоро, за да може при нужда да запазим още автобуси.

