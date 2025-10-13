Спартак (Варна) организира транспорт за феновете си до Разград

Спартак (Варна) обяви, че организира транспорт за всички фенове, които желаят да гледат на живо двубоя на “соколите” с Лудогорец в Разград. Двата тима се изправят един срещу друг на 18 октомври (събота) от 17:30 часа.
Официално обръщение до привържениците на ФК Спартак Варна
Ето какво пишат от Спартак:
ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ
за гостуването срещу Лудогорец Разград
Сборен пункт: Стадион Спартак
14 часа
18 октомври, събота
Цена: 18 лева
Нека подкрепим четата на Гьоко Хаджиевски в Разград! Той и момчетата го заслужават!
Важно: Направете своите записвания максимално скоро, за да може при нужда да запазим още автобуси.