Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Варна отпуска половин милион на Спартак

Варна отпуска половин милион на Спартак

  • 9 окт 2025 | 02:53
  • 67
  • 0
Варна отпуска половин милион на Спартак

След извънредно заседание на Общинския съвет на Варна през месец септември бе взето решение да бъдат отпуснати 550 хил. лв. на местния Спартак (Варна).

Целта на средствата е да бъдат погасени дълговете на клуба към НАП и някои стари задължения.

Гласуваните средства все още не са преведени, а клубът чака официално становището на Общината в морската столица.

Срокът за разплащане е до 21 октомври (вторник), наложен от БФС и Националната лицензионна комисия.

По-рано стана ясно, че отпускането на средствата трябва да бъде съгласувано и с Министерството на финансите.

Клубното ръководство на „соколите“ е изразило вярата си в прозрачността на Общинския съвет относно обещаните средства.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 10690
  • 30
Пирин (Разлог) би адашите от Гоце Делчев за Купата на АФЛ

Пирин (Разлог) би адашите от Гоце Делчев за Купата на АФЛ

  • 8 окт 2025 | 20:27
  • 953
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 9870
  • 13
Орела: Вкараха ни от нищото, пак си получихме головете

Орела: Вкараха ни от нищото, пак си получихме головете

  • 8 окт 2025 | 18:39
  • 1373
  • 0
Черно море разби Добруджа в контрола, Илиан Илиев доволен от представянето

Черно море разби Добруджа в контрола, Илиан Илиев доволен от представянето

  • 8 окт 2025 | 18:34
  • 2260
  • 1
Ботев (Ихтиман) елиминира Сливнишки герой за купата на АФЛ

Ботев (Ихтиман) елиминира Сливнишки герой за купата на АФЛ

  • 8 окт 2025 | 18:34
  • 1527
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 8741
  • 9
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 10690
  • 30
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 9870
  • 13
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 12482
  • 22
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 16433
  • 59
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 48929
  • 71