Варна отпуска половин милион на Спартак

След извънредно заседание на Общинския съвет на Варна през месец септември бе взето решение да бъдат отпуснати 550 хил. лв. на местния Спартак (Варна).
Целта на средствата е да бъдат погасени дълговете на клуба към НАП и някои стари задължения.
Гласуваните средства все още не са преведени, а клубът чака официално становището на Общината в морската столица.
Срокът за разплащане е до 21 октомври (вторник), наложен от БФС и Националната лицензионна комисия.
По-рано стана ясно, че отпускането на средствата трябва да бъде съгласувано и с Министерството на финансите.
Клубното ръководство на „соколите“ е изразило вярата си в прозрачността на Общинския съвет относно обещаните средства.