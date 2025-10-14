Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) ще бъде без капитана си в сблъсъка с Лудогорец

Спартак (Варна) ще бъде без капитана си в сблъсъка с Лудогорец

  • 14 окт 2025 | 10:59
  • 342
  • 0

Капитанът на Спартак (Варна) Деян Лозев ще пропусне срещата от efbet Лига в събота срещу Лудогорец в Разград. Преди два кръга в двубоя срещу Славия Лозев бе откаран в болница след тежък сблъсък в наказателното поле. Оказа се, че има счупена кост на скулата, която бе оперирана. Опитният десен бранител ще почива неопределено време, тъй като костта е в процес на заздравяване и по-ранно завръщане може да бъде фатално при нова травма в тази област.

Шеф в Спартак: Има смисъл
Шеф в Спартак: Има смисъл

На негово място ще играе Илкер Будинов, като това няма да промени схемата, която треньорът Гьоко Хаджиевски налага от самото начало на сезона. Опитният наставник отново ще разчита на игра с трима в нападение срещу шампиона на България, а фантазията на Бернардо Коуто и Ксанди създава сериозни проблеми на съперниците още от старта на първенството.

Ръководството отпусна и автобус за феновете за предстоящата среща. Очаква се Спартак да получи сериозна подкрепа от най-верните си привърженици, които показват изключителна съпричастност към проблемите на клуба и продължават да закупуват клубни карти на стойност 1000 лева за кампанията под наслов „Аз съм Спартак“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Трима от ЦСКА са под въпрос за мача с Добруджа

Трима от ЦСКА са под въпрос за мача с Добруджа

  • 14 окт 2025 | 09:52
  • 712
  • 0
Сангаре се оплака от расизъм: Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят мълчат или искат да се снимат с мен

Сангаре се оплака от расизъм: Зад мониторите говорят и пишат много, но като ме видят мълчат или искат да се снимат с мен

  • 14 окт 2025 | 09:34
  • 1142
  • 4
Черно море без национал срещу Левски, основен халф също е под въпрос

Черно море без национал срещу Левски, основен халф също е под въпрос

  • 14 окт 2025 | 09:27
  • 908
  • 0
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 9778
  • 65
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 7381
  • 14
България излиза на стадион, виждал скандален шейх, камила-фен и Феномена-началник

България излиза на стадион, виждал скандален шейх, камила-фен и Феномена-началник

  • 14 окт 2025 | 07:15
  • 6891
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 10621
  • 21
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 9778
  • 65
Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

Димо Тонев пред Sportal.bg: София има много повече предимства

  • 14 окт 2025 | 11:28
  • 770
  • 0
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 7381
  • 14
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 18774
  • 8
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 4720
  • 2