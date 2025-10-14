Спартак (Варна) ще бъде без капитана си в сблъсъка с Лудогорец

Капитанът на Спартак (Варна) Деян Лозев ще пропусне срещата от efbet Лига в събота срещу Лудогорец в Разград. Преди два кръга в двубоя срещу Славия Лозев бе откаран в болница след тежък сблъсък в наказателното поле. Оказа се, че има счупена кост на скулата, която бе оперирана. Опитният десен бранител ще почива неопределено време, тъй като костта е в процес на заздравяване и по-ранно завръщане може да бъде фатално при нова травма в тази област.

На негово място ще играе Илкер Будинов, като това няма да промени схемата, която треньорът Гьоко Хаджиевски налага от самото начало на сезона. Опитният наставник отново ще разчита на игра с трима в нападение срещу шампиона на България, а фантазията на Бернардо Коуто и Ксанди създава сериозни проблеми на съперниците още от старта на първенството.

Ръководството отпусна и автобус за феновете за предстоящата среща. Очаква се Спартак да получи сериозна подкрепа от най-верните си привърженици, които показват изключителна съпричастност към проблемите на клуба и продължават да закупуват клубни карти на стойност 1000 лева за кампанията под наслов „Аз съм Спартак“.