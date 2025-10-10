Спартак (Варна): Ако продължаваме така, ще спасим клуба

От Спартак (Варна) благодариха на хората, които до този момент са се включили в кампанията за спасението на клуба. Както е известно, има възможност "соколите" да останат без лиценз и именно затова от ръководството пуснаха 1000 карти на цена от 1000 лева.

Дотук сумата, която е събрана, е над 50 000 лв. До 21 октомври (вторник) Спартак трябва да представи документи за липса на просрочени задължения към персонала и НАП, за да остане в efbet Лига.

Ето какво написаха варненци:

"Соколи!

Кипи неуморен труд както в магазина на стадиона, така и зад компютъра в офиса.

ОГРОМНО БЛАГОДАРИМ от нас на всички, отзовали се на нашия призив за подкрепа в кампанията "Аз съм Спартак".

На снимките в тази публикация виждате само част от хората, които днес дойдоха в магазина, за да участват в кампанията. Първият човек дойде съвсем малко след отварянето на феншопа – казва се Веселин Миланов и дойде на стадиона в първите минути след 9 часа. Първите три дарения получихме още снощи и рано тази сутрин по банков път.

Не можем да обработим достатъчно бързо всички постъпили дарения поради наплива, който се получи днес.

Надяваме се, че вече сте видели част от благодарствените публикации в официалната страница. Държим да отбележим, че вие виждате хора, дарили преди часове, поради това несмогване с обработката. Имаме потвърдени още много непубликувани дарения, а новите постъпления се увеличават, докато пишем този текст.

Соколи, доказахте, че стоите гордо на футболната карта на България.

Соколи, това е само началото, но ако продължаваме да се борим така, ще спасим Спартак.

Трудно е да кажем каква е сумата, която се е събрала, тъй като тя расте и все още извършваме справки, съпоставящи информацията между онлайн комуникационните канали, банковите постъпления, даренията на място в магазина и т.н. Би било уместно да кажем, че вече преминахме сумата от 50 000 лева.

Продължаваме да публикуваме всички дарители и ще продължим да ви държим в течение за това как върви кампанията.

Самата тя продължава и ви призоваваме да включите в кампанията вашите семейства, приятели, бизнес партньори и контакти. Можем още!!!

Още веднъж, благодарим ви! Поклон пред всички соколи, които се включиха днес! Продължаваме с нови сили утре! До последен дъх!".