Феновете показаха къде е мястото на Спартак (Варна)

Преди броени дни бе поставено началото на кампания за спасяване на Спартак (Варна) с инициатива за купуване на клубни карти, всяка от които е на стойност 1000 лева. Самата карта е уникална и дава бъдещи привилегии на притежателите ѝ. Събраните само за два дни средства, свързани с кампанията на ръководството на УС на Спартак доказа, че отборът има нужната подкрепа и голям брой привърженици, които продължават да показват съпричастност към случващото се и наслоените проблеми, оставени от старото ръководство.

В кампанията се включват доста привърженици на отбора и приятели на футбола от различни прослойки, някои от които работят зад граница. През последните 20 години Спартак премина през много тежки моменти на оцеляване отново заради подобен род управление, но благодарение на фенове и деятели клубът се изправи.

Тази кампания за набиране на средства за стабилизиране на футболен клуб е безпрецедентна в историята на футбола ни, а обстоятелствата накараха ръководството да потърси изход от ситуацията. На практика Спартак (Варна) е притиснат до стената с ултиматум за отнемане на лиценза. За целта варненският клуб трябва да се разплати към НАП, стари задължения към играчи и служители, а това трябва да стане до 21 октомври този месец.

Общината гласува отпускане на 500 000 лева, които по необясними причини все още не са достигнали до клуба. Мнозина дарители и фенове на "соколите" се обединиха в социалните мрежи под мотото "Заедно сме сме по-силни", давайки доказателство, че мястото на клуб със 107-годишна футболна история е в efbet Лига.



