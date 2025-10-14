Слънчево и горещо време очаква пилотите в Остин

Слънчеов и доста горещо време очаква отбори и пилотите в Остин, където този уикенд ще се проведе надпреварата за Гран При на САЩ във Формула 1.
Това е много добра новина за всички, тъй като на „Пистата на Америките“ ще има спринт, което означава, че отборите и пилотите ще имат само 60 минути, за да настроят своите коли в петък сутринта преди да се навлезе във важните сесии за уикенда.
Различните гуми и спринтът може да поднесат изненади в Остин
Според синоптиците в петък и събота ще има лека облачност, а максималните температури в рамките на двата дена ще достигнат съответно 33 и 34 градуса по Целзий. В неделя и малкото облаци трябва да се изчистят, а максималната температура трябва да достигне 32 градуса в следобедните часове, когато ще се проведе и състезанието.
От гледна точка вятъра той ще бъде най-силен в неделя, когато по време на състезанието се очакват пориви със скорост от 4.4 метра в секунда. В петък и събота вятърът ще бъде една идея по-лек и не би трябвало да представлява особено препятствие за пилотите.
Снимки: Gettyimages