Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Матей Казийски: Ще се опитам да предам опита, който съм натрупал

Матей Казийски: Ще се опитам да предам опита, който съм натрупал

  • 14 окт 2025 | 14:06
  • 870
  • 0

Звездата на българския волейбол Матей Казийски заяви, че основното, което може да даде на новите си съотборници в тима на Локомотив Авиа, е опитът. Той даде своето мнение пред официалната страница на Националната волейболна лига във Фейбсук преди началото на новия сезон в мъжкото волейболно първенство.

"Дълго време в чужбина съм натрупал знания и технически умения, които ще се опитам да предам на по-младите, пък и на по-старите. Аз съм с разлика по-стар от останалите ми съотборници, така че има опит, който да съм натрупал и мога да предам", коментира Казийски

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

В началото на септември опитният състезател подсили волейболния вицешампион и се завърна в българското първенство.

Локомотив победи Дея в контрола преди efbet Суперкупа на България по волейбол
Локомотив победи Дея в контрола преди efbet Суперкупа на България по волейбол

Сезонът за "черно-белите" започва през тази седмица с битката турнира efbet Суперкупа на България по волейбол.

Суперкупата на България. Турнирът ще се проведе на 18 и 19 октомври във формат с четири отбора, като в единия полуфинал Локомотив ще се изправи срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) в събота. В другия полуфинал пък шампионът Левски среща Берое 2016 (Стара Загора).

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Волейбол

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

Варна или София? Кой град ще е домакин на ЕвроВолей 2026?

  • 14 окт 2025 | 06:30
  • 6508
  • 12
Евгени Иванов-Пушката: Екип на Галатасарай ме спаси от затвора в Турция

Евгени Иванов-Пушката: Екип на Галатасарай ме спаси от затвора в Турция

  • 13 окт 2025 | 18:52
  • 15105
  • 6
Ключова 2026-а за националните ни отбори: ЕП, Лига на нациите и важни квалификации

Ключова 2026-а за националните ни отбори: ЕП, Лига на нациите и важни квалификации

  • 13 окт 2025 | 18:32
  • 1894
  • 0
Владо Николов: Дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото

Владо Николов: Дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото

  • 13 окт 2025 | 18:14
  • 1441
  • 0
Цветелина Илиева с 20 точки и страхотен дебют в Германия

Цветелина Илиева с 20 точки и страхотен дебют в Германия

  • 13 окт 2025 | 17:07
  • 1395
  • 0
Мони Николов започна да показва класа в Локомотив (Новосибирск)

Мони Николов започна да показва класа в Локомотив (Новосибирск)

  • 13 окт 2025 | 16:29
  • 15624
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 24188
  • 58
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 802
  • 0
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 16246
  • 92
Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

  • 14 окт 2025 | 12:07
  • 2456
  • 3
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 10512
  • 19
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 7868
  • 2