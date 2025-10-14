Матей Казийски: Ще се опитам да предам опита, който съм натрупал

Звездата на българския волейбол Матей Казийски заяви, че основното, което може да даде на новите си съотборници в тима на Локомотив Авиа, е опитът. Той даде своето мнение пред официалната страница на Националната волейболна лига във Фейбсук преди началото на новия сезон в мъжкото волейболно първенство.

"Дълго време в чужбина съм натрупал знания и технически умения, които ще се опитам да предам на по-младите, пък и на по-старите. Аз съм с разлика по-стар от останалите ми съотборници, така че има опит, който да съм натрупал и мога да предам", коментира Казийски

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

В началото на септември опитният състезател подсили волейболния вицешампион и се завърна в българското първенство.

Локомотив победи Дея в контрола преди efbet Суперкупа на България по волейбол

Сезонът за "черно-белите" започва през тази седмица с битката турнира efbet Суперкупа на България по волейбол.

Суперкупата на България. Турнирът ще се проведе на 18 и 19 октомври във формат с четири отбора, като в единия полуфинал Локомотив ще се изправи срещу Нефтохимик 2010 (Бургас) в събота. В другия полуфинал пък шампионът Левски среща Берое 2016 (Стара Загора).

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов