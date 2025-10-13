Популярни
Локомотив победи Дея в контрола преди efbet Суперкупа на България по волейбол

  • 13 окт 2025 | 10:58
  • 497
  • 0

Волейболистите на вицешампиона в efbet Супер Волей Локомотив Авиа (Пловдив) записаха успех срещу Дея спорт (Бургас) преди полуфиналите за efbet Суперкупа на България по волейбол.

Воденият от Найден Найденов тим надигра бургазлии с 3:0 гейма. След това бяха изиграни още два гейма, които бяха спечелени от състезателите на Георги Димитров от Бургас.

В редиците на пловдивчани за втора поредна контрола бе звездата Матей Казийски, който навлиза във все по-добра форма.

Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София
Матей Казийски дебютира за Локомотив Авиа, но ЦСКА взе победата в София

В предходния приятелски двубой Локомотив отстъпи на ЦСКА с 2:3 гейма в столицата.

