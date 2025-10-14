Популярни
Пол Еспаргаро отново ще смени Винялес в Tech3 КТМ

  • 14 окт 2025 | 13:47
  • 207
  • 0

Отборът на Tech3 КТМ обяви, че Пол Еспаргаро ще замени Маверик Винялес за предстоящите състезателни уикенди от MotoGP в Австралия и Малайзия.

Винялес ще пропусне състезанията на „Филип Айлънд“ и „Сепанг“ заради травмата на дясното рамо, която той получи в Германия в средата на юли. Още в Индонезия преди две седмици Винялес намекна, че може да сложи край на сезона си, тъй като болките, които продължава да изпитва, му пречат да кара на максимума на възможностите си.

Маверик Винялес обмисля да прекрати сезона си след Гран При на Индонезия
Маверик Винялес обмисля да прекрати сезона си след Гран При на Индонезия

Това негово изказване дойде след петъчните тренировки на „Мандалика“, а след квалификацията в събота сутринта той се оттегли от уикенда на остров Ломбок. А вчера стана ясно, че испанецът със сигурност ще пропусне следващите два кръга в Австралия и Малайзия, където ще бъде заместен от Еспаргаро.

Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия
Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Индонезия

Тестовият пилот на КТМ вече направи две участия като заместник на Винялес през този сезон в Чехия и Унгария. И в двата случая той завърши в топ 10 в неделното състезание, финиширайки девети на „Бърно“, след което регистрира осмо място на „Балатон Парк“.

Снимки: Gettyimages

