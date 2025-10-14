Куут се оказва все по-скандален, призна се за виновен по обвинение, което може да го прати в затвора за 10 години

Бившият рефер от Премиър лийг Дейвид Куут, който бе уволнен през миналата година заради видео, съдържащо обиди по адрес на Юрген Клоп, се е признал за виновен по обвинение за създаването на непристойно видео с участието на дете. Той се яви днес в магистратския съд на Нотингам и се призна за виновен, след като през миналия месец пледира невинен по същото обвинение.

ФА наказа скандалния Дейвид Куут заради коментарите му по адрес на Юрген Клоп

Съдия Нирмал Шант нареди да се направи предварителен доклад преди произнасянето на присъдата. Тя се обърна към Куут със следните думи: "Признахте се за виновен по сериозен въпрос. Дали това ще означава задържане под стража или не, ще бъде решено, когато цялата информация бъде предоставена на съда, поради което наредих предварителен доклад.“

Присъдата ще бъде произнесена на 11 декември.

Скандалният Куут призна, че е гей и е употребявал кокаин, за да се справи с мъжкия свят на Премиър лийг

Куут беше арестуван в дома си по-рано тази година и обвинен от полицията на Нотингамшир на 12 август.

На изслушването миналия месец,прокурорът Бен Пейн заяви, че въпросът е попаднал в полезрението на полицията след разследването на Футболната асоциация срещу Куут и че мобилните му телефони са били прегледани от трета страна.

"Два разговора, които са били обезпокоителни, изглежда показват, че г-н Кут е имал сексуален интерес към деца“, добави Пейн.

Намерено е видео от категория "А", включващо движещо се изображение на 15-годишно дете, което е било достъпно на датата, посочена в обвинението.

Обвинението за създаване на неприлично изображение на дете се отнася до действия като изтегляне, споделяне или съхраняване на видеоклипове на малтретиране.

Лаптопът е бил иззет на 12 август, повече от осем месеца след като Куут е бил уволнен от PGMOL.

Изображенията от категория "А" са най-сериозните, изобразяващи най-екстремния и вреден материал, включващ сексуална активност или малтретиране на дете.

Разпространението, заснемането или изработването на такива изображения се наказва с максимално наказание лишаване от свобода от десет години.

David Coote pleads guilty to making indecent image of a child and could face 10 years in prison. He is also liable to the notification requirements of the Sex Offender’s Register. https://t.co/zc1I070irI via @MailSport — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) October 14, 2025