  3. ФА наказа скандалния Дейвид Куут заради коментарите му по адрес на Юрген Клоп

  • 12 авг 2025 | 15:17
  • 942
  • 1
С голямо закъснение Футболната асоциация на Англия наказа бившия съдия Дейвид Куут заради скандалните му коментари по адрес на Юрген Клоп, който по това време бе мениджър на Ливърпул. Видеото, което е заснето през юли 2020 година, изтече в социалните мрежи през ноември 2024-та. Куут се призна за виновен и още на следващия месец бе уволнен от Асоциацията на професионалните съдии в Англия, след което и УЕФА му наложи наказание за 16 месеца. На 17 юни тази година ФА повдигна свои обвинения. Сега асоциацията наложи наказание от осем седмици на Куут, като освен това го задължи да премине образователна програма лице в лице.

В писмените си мотиви за наказанието ФА уточнява, че Куут е изразил "дълбоко разкаяние" и е признал, че коментарите му са "груби и неуместни". Бившият рефер освен това е заявил, че думите му не отразяват истинските му чувства към Клоп, към когото изпитва “дълбоко професионално уважение”.

Куут все пак е бил оневинен относно евентуално нарушаваше на правилата, свързани с хазарта и залаганията. Той беше разследван заради жълт картон, показан по време на мач на Лийдс с Уест Бромич през октомври 2019-а.

През януари бившият рефер разкри, че е гей и е криел сексуалната си ориентация по време на професионалната си кариера от страх от злоупотреба. Произтичащият от това стрес пък е тласнал Куут към това да посегне към кокаина.

