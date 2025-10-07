Мат Райън се надява да бъде титуляр в контролите срещу Канада и САЩ

С ново бебе и нов клуб, австралийският вратар Мат Райън се завърна в националния тим на страната с нов тласък към футболния живот, въпреки изтощителното натрупване на въздушни мили. Живеещият в Испания Райън наскоро беше коронясан за най-често летящ в световния футбол от Глобалния съюз на играчите FIFPRO, който установи, че австралиецът е прелетял 169 087 км (105 065 мили) за мачове през сезон 2024/2025.

Изтощителните пътувания са страдание за съвременните футболисти, което FIFPRO поиска от властите да бъде контролирано. Тъй като прекарва близо 220 часа годишно в самолети, Мат Райън също би искал да види промяна, защото той и много от неговите съотборници австралийския национален състав биха се облагодетелствали много.

"Това е част от ДНК-то на същината да си австралийски футболист - такъв, който практикува занаята си в Европа", заяви 33-годишният играч. "Очевидно това може да повлияе на представянето и всички останалите неща. И вероятно още повече за момчетата, които са по-неопитни и очевидно трябва да се опитат да извлекат най-доброто от себе си - това може да е нещо, което да им попречи да го направят", каза още вратарят.

Мат Райън, който има 100 мача за държавния отбор на Австралия, наскоро бе пощаден от дълго пътуване, когато не беше включен в състава на селекционера Тони Попович за двата приятелски двубоя срещу Нова Зеландия миналия месец. Това се случи в период на пауза между напускането на френския Ленс и подписването на краткосрочен договор с испанския Леванте. Вече като титулярен вратар на клуба от Ла Лига, Райън беше повикан в състава на Австралия за приятелските мачове срещу домакините на Мондиал 2026 Канада и Съединените щати.

Няколко дни по-късно Райън и партньорката му Клоуи Гелми приветстваха Престън - първото им дете, съобщавайки за събитието с публикация в социалните мрежи, преди Райън да се върне на летището и да се качи на самолет за Канада. Капитанът на националния тим на Австралия се надява да бъде във вратата за двубоя в петък срещу Канада в Монреал и отново за контролата със САЩ в Денвър следващата седмица. Той разкри, че бившият му съотборник в представителния тим Джеймс Холанд му е казал, че футболистите често имат скок в представянето си, след като станат бащи.

"Ако това може да ми помогне да издигна играта си на друго ниво, тогава непременно ще говоря с партньорката си за евентуално още няколко. Бързо и умно, ако това ще е случаят", пошегува се Райън.

