Разкриха защо Джокович толкова често се контузва

Експертът по благосъстояние на спортистите и превенция на контузии Стивън Смит говори за изключителното спортно дълголетие на Новак Джокович, както и за неговата непрестанна борба със собственото му тяло. Смит, основател и изпълнителен директор на Kitman Labs — водеща световна компания за спортна наука и анализ на данни — изрази и своето мнение за възможното влияние на подхода на Джокович към планирането на състезателния график.

През първите 20 години от невероятната кариера на Джокович (2003–2023) той успяваше да поддържа добра физическа форма и до голяма степен избягваше сериозни контузии. Контузията на лакътя, която се появи през 2016 г. и наложи операция през 2018 г., беше най-тежкият физически проблем, който е имал през този период.

Въпреки това Джокович, който навърши 38 години през май, много по-често се сблъсква с контузии през последните 18 месеца, особено в по-късните фази на турнирите от Големия шлем.

Джокович беше спрян от №204 в света на полуфиналите в Шанхай

Победителят в 24 "мейджър"-а скъса медиален менискус на дясното коляно на Ролан Гарос през 2024 г. Той се възстанови невероятно бързо от операцията на коляното, за да достигне до финала на Уимбълдън през 2024 г. и да спечели Олимпийските игри в Париж същата година, но оттогава се сблъсква с поредица от проблеми.

Бившият номер 1 в света се оттегли от полуфинала на Откритото първенство на Австралия срещу Александър Зверев през януари заради скъсан заден бедрен мускул, а видимо беше физически затруднен и при загубата на полуфинала от Яник Синер на Уимбълдън през юли. Впоследствие Ноле видимо грохна след само два сета на полуфинала на US Open, където беше победен от Карлос Алкарас миналия месец, а през целия турнир изглеждаше, че не е в пълна физическа форма.

Той също така имаше физически затруднения по време на цялото си участие на Мастърса в Шанхай, като очевидно изпитваше болки при загубата на полуфинала от Валентан Вашеро. Въпреки че Джокович не пожела да разкрие с какво точно се е сблъсквал в мача срещу Вашеро, той даде ясна представа за борбата с тялото си след победата на четвъртфинала в Шанхай.

„По същество, във всеки мач, който играя в момента, нещо се случва с тялото ми“, каза петият тенисист в света, след като победи Зизу Бергс на Мастърс 1000.

Говорейки ексклузивно за Tennis365, Стивън Смит сподели своето мнение за способността на Джокович да остане на елитно ниво и в края на тридесетте си години, както и за контузиите, които го възпрепятстват напоследък.

„Това е доказателство както за неговата генетика, така и за професионализма и инвестициите, които е направил в тялото и кариерата си. Но когато го сравните с други спортисти в същия спорт, на подобна възраст, с подобна експозиция на върхови мачове и натоварвания, мисля, че той е наистина уникален случай — истинска рядкост“, каза Смит.

Сега годините все пак си казват думата.

.„Разбира се, предвид възрастта му и количеството състезания, е настъпило износване... Той имаше проблем с подколянното сухожилие, който го извади от полуфинала на Откритото първенство на Австралия тази година, контузия на слабините на Уимбълдън и проблем с менискуса миналата година на Ролан Гарос. Мисля, че всички тези проблеми са признаци на физическо износване. Но ако погледнем по-широката картина, кариерата му дълго време беше без сериозни контузии, а сега изведнъж се появиха четири или пет различни контузии подред.“

„Понякога, когато поради контузия трябва да направите пауза, интензивността на тренировките ви спада, а след това се връщате и се очаква веднага да играете на най-високо ниво — и това може да предизвика верижна реакция от контузии“, заяви Смит.

В по-късните години от кариерата си Джокович играе значително по-рядко, отколкото по време на физическия си зенит, с цел да достигне върхова форма за четирите турнира от Големия шлем. През 2024 г. той изигра само 11 турнира, докато Шанхай беше неговият 12-ти турнир през 2025 г. Съществува мнение, че ограничената програма на Джокович може да е един от факторите за проблемите, които е имал в края на големите турнири през 2024 и 2025 г. На въпрос дали играенето на повече турнири извън Големия шлем може да помогне на Джокович, Смит отговори:

"Абсолютно. Често виждаме как управлението на кариерата на спортиста върви в посока на повече почивка и повече време за възстановяване. Но се оказва, че това може да има и обратен ефект, защото нашите спортове днес са по-физически интензивни, по-бързи и по-силни от всякога. Тогава се питаме: „Той вече има достатъчно километри в краката си, можем ли да разчитаме на това и просто да го върнем с по-малко натоварване? Но все пак от него се очаква да играе на същото физическо ниво, със същия интензитет, ден след ден, в средата на големи състезания. А това представлява огромно натоварване за тялото.“

Той продължи в същия дух.

„Ако нямаме тази физическа устойчивост, ако постоянно не тренираме на това ниво, това може да се превърне в голям проблем. Така че, да — мисля, че и прекалено многото почивка и възстановяване може да има отрицателно въздействие. Винаги се опитваме да намерим перфектния баланс между достатъчно физически стимул, за да остане спортистът здрав, без да го претоварваме и нараняваме, или да го натоварваме твърде малко и да го оставим уязвим за контузии.“