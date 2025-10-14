Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Франция
  Ядосаният Дешан: Съдията трябваше да отмени първия гол на Исландия, за втория сами сме си виновни

Ядосаният Дешан: Съдията трябваше да отмени първия гол на Исландия, за втория сами сме си виновни

  14 окт 2025 | 01:44
  • 153
  • 0
Ядосаният Дешан: Съдията трябваше да отмени първия гол на Исландия, за втория сами сме си виновни

Селекционерът на Франция Дидие Дешан се оплака от съдийството при равенството 2:2 срещу Исландия в квалификационен мач за Световното първенство догодина.

„Контролирахме мача отлично. Исландците отправиха два удара към вратата и вкараха два гола. Водехме с 2:1, но съм вбесен от начина, по който допуснахме втория гол. Открихме се, защитавахме се твърде високо, въпреки че току-що бяхме отбелязали... Позиционирахме се лошо. Може би се отпуснахме леко, но това не трябваше да се случва“, заяви Дешан.

„През първото полувреме не поемахме достатъчно инициатива, бяхме сковани. През втората част заиграхме по-освободено, но за съжаление допуснахме тази грешка“, добави той.

„При първия гол на исландците имаше нарушение срещу Ману Коне. Понякога съдиите сигурно спят... Имаше и спорни отсъждания за дребни нарушения, може би заради атмосферата тук, която повлия на рефера. Този първи гол трябваше да бъде отменен", категоричен е Дешан.

Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране
Исландия отново допусна обрат срещу Франция, но се добра до инфарктно равенство, което спря "петлите" от ранно класиране

„Няма как с щракване на пръсти да замениш футболисти, които са играли толкова добре. Аклиуш влезе добре. Може би в началото играеше твърде сковано, твърде сдържано", коментира селекционерът на "петлите".

„Класиране за Световното първенство? Това е всичко, от което се нуждаем. Правим всичко възможно, за да печелим мачовете. Съперниците бяха на високо ниво. Вие, телевизиите, няма от какво да се оплаквате – интригата в групата се запазва“, завърши Дешан.

Снимки: Imago

