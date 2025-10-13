Популярни
Джани Инфантино присъства на церемонията по прекратяване на огъня в Газа

  • 13 окт 2025 | 21:30
Джани Инфантино присъства на церемонията по прекратяване на огъня в Газа

Президентът на ФИФА Джани Инфантино беше сред гостите на церемонията по подписването на прекратяване на огъня между Израел и Хамас в ивицата Газа днес. Египетският всекидневник "Ал-Масри Ал-Юм" заяви, че ръководителят на футболния орган е бил "най-странният" гост на събитието в египетския курорт Шарм ел-Шейх на Червено море.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и лидерите на Египет Абдел Фатах ал-Сиси, Катар Тамим бин Хамад Ал-Тани и Турция Реджеп Ердоган подписаха съвместна декларация, целяща да отбележи края на войната в ивицата Газа. Световни лидери, включително германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и кралят на Йордания Абдула II, също присъстваха.

Инфантино участва на голям фестивал в Ню Йорк заедно с талисманите на Мондиал 2026
Инфантино участва на голям фестивал в Ню Йорк заедно с талисманите на Мондиал 2026

Инфантино е присъствал на големи политически събития преди и е близък до Тръмп, чиято страна е домакин на Световното първенство през 2026 година заедно с Мексико и Канада. Той придружи Тръмп на посещение в Близкия изток тази година и говори в ООН.

Инфантино има тесни връзки в Близкия изток, където Катар беше домакин на Световното първенство през 2022 година, а Саудитска Арабия получи домакинството на турнира през 2034 година.

Критиците казват, че е твърде близък със страни, които не споделят западните ценности. Инфантино, от своя страна, подчертава обединяващата сила на футбола, също във връзка с войната в Газа.

