Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Владо Николов: Дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото

Владо Николов: Дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото

  • 13 окт 2025 | 18:14
  • 242
  • 0

Един от най-успешните български волейболисти Владимир Николов ще се срещне с бургаската публика на 23 ноември в Културен дом НХК, съобщават от пресцентъра на Община Бургас.

По време на срещата спортистът ще разкаже за своя път към успеха – за победите и загубите, за дисциплината и вдъхновението, както и за това как се възпитават истински шампиони.

Владо Николов: Алекс и Мони вече ме надминаха във волейбола! Мая, те, Филип и Дария са моят връх в живота
Владо Николов: Алекс и Мони вече ме надминаха във волейбола! Мая, те, Филип и Дария са моят връх в живота

Владимир Николов ще представи и автобиографичната си книга „Високо“. В нея той споделя личната си история и уроците, научени по пътя към върха. „Няма кратък път към върха. Пътят към върха е проза – работа, още от същото, години наред от същото, за да можеш един ден наистина да стигнеш донякъде. До високото“, пише Николов в книгата.

Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха
Владо Николов: Докато приятелите на Алекс и Мони бяха на море, те тренираха

Изданието проследява повече от трийсетгодишната му кариера – от първите стъпки в спорта до годините му като капитан на националния отбор и президент на Волейболен клуб „Левски“. Във „Високо“ Николов споделя откровено за трудностите и мотивацията си: „Дори когато не ме забелязваха, дори когато ме пренебрегваха, дори когато играех най-зле, аз вярвах, че пак и пак ще стигам високото. И не предадох себе си.“

Журналистката Виолета Цветкова, съавтор на книгата, определя проекта като откровен портрет на спортиста: „При всяка среща като в пъзел сглобяваше собствения си образ – неподправен, с качествата и недостатъците си; спонтанен, наглед дръпнат и темерутест, а в същото време чувствителен мъж, влюбен в своето момиче, в четирите им деца и във волейболната игра.“

Следвай ни:

Още от Волейбол

Христина Вучкова с 9 точки, Протон с втора драматична загуба

Христина Вучкова с 9 точки, Протон с втора драматична загуба

  • 13 окт 2025 | 15:23
  • 491
  • 0
Димитър Каров - Маестрото, който изведе България на световната сцена

Димитър Каров - Маестрото, който изведе България на световната сцена

  • 13 окт 2025 | 15:04
  • 590
  • 0
Ива Дудова остава в Марица (Пловдив)

Ива Дудова остава в Марица (Пловдив)

  • 13 окт 2025 | 14:14
  • 443
  • 0
Треньорът на Любо Ганев разкри тайната зад успеха му

Треньорът на Любо Ганев разкри тайната зад успеха му

  • 13 окт 2025 | 12:37
  • 1736
  • 2
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) с първи трофей за сезона

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) с първи трофей за сезона

  • 13 окт 2025 | 11:30
  • 3552
  • 3
Локомотив победи Дея в контрола преди efbet Суперкупа на България по волейбол

Локомотив победи Дея в контрола преди efbet Суперкупа на България по волейбол

  • 13 окт 2025 | 10:58
  • 982
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

Обявиха програмата за още три кръга от efbet Лига, ето кога е дербито Левски - ЦСКА

  • 13 окт 2025 | 17:43
  • 9005
  • 2
ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

ЦСКА и Левски играят в един ден за Купата

  • 13 окт 2025 | 17:59
  • 3223
  • 0
Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

Илиян Филипов заведе дело срещу Венци Стефанов

  • 13 окт 2025 | 14:42
  • 9652
  • 13
Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 16602
  • 62
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 8300
  • 24
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 12762
  • 1