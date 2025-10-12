Популярни
Марк Уилямс е финалист в Сиан

  • 12 окт 2025 | 15:50
Марк Уилямс е финалист в Сиан

Марк Уилямс е само една победа далеч от това да стане най-възрастният шампион в историята на ранкинг турнирите, след като направи обрат от 2:3 до 6:3 срещу Даниел Уелс и се класира за финала на Гран при на Сиан в Китай.

Уилямс ще се изправи в понеделник срещу победителя от другия полуфинал между Шон Мърфи и Гари Уилсън, а шампионът ще прибере голямата награда от £177 000. До момента рекордът за най-възрастен победител в ранкинг турнир принадлежи на Рей Риърдън, който е бил на 50 години и 14 дни, когато печели Professional Players Tournament през 1982 г.

Ако Уилямс спечели в Сиан, той ще подобри рекорда на 50 години и 206 дни. Освен това ще стане първият играч в историята, който е печелил титла във всяко десетилетие – от тийнейджърските си години до 50-е си.

Трикратният световен шампион ще играе в своя 44-ти финал на ранкинг турнир в изключителната си 33-годишна кариера. Той ще се бори за 27-ма титла, което ще го доближи до легендарния Стив Дейвис, който има 28. Миналият сезон Уилямс беше финалист на Световното първенство, след като загуби финала от Жао Синтонг, но продължава да доказва, че е сред най-силните и постоянни състезатели. Това ще бъде първият му финал за новия сезон.

Уелският сблъсък в полуфинала противопостави световния №47 Даниел Уелс, който участва в четвъртия си полуфинал в ранкинг турнир, но все още няма финал в кариерата си. След като двамата си поделиха първите четири партии, Уелс излезе напред с 3:2, вземайки петия фрейм след успешно вкарване на синята и розовата топка. Уилямс обаче спечели шестия фрейм в по-нервен стил, изравнявайки на 3:3 — дотогава най-високият брейк в мача беше едва 42 точки.

Оттам нататък Уелския дракон влезе в ритъм – направи превъзходен брейк от 129 точки, с който поведе за първи път в срещата, а после добави още 53 в следващия фрейм, за да стигне до 5:3. В деветия фрейм Уилямс водеше с 33 точки при останали само цветните, но Уелс успя да направи нужните снукъри на жълтата топка. Все пак трикратният световен шампион отвърна с два трудни снукъра на кафявата, а когато Уелс пропусна втория, той подаде ръка за поздрав — признавайки поражението.

