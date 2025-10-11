Монако назначи Поконьоли

Ръководството на Монако назначи 38-годишния Себастиан Поконьоли за старши треньор на първия отбор.
Белгийският специалист заменя австриеца Ади Хютер, който се раздели с тима от Княжеството.
Монако махна Хютер, новият треньор вече е известен
Като играч Поконьоли е играл за Генк, АЗ Алкмаар, Стандарт (Лиеж), Хановер, Уест Бромич Албион, Брайтън и Юнион.
Бившият защитник започва треньорската си кариера с младежкия отбор на белгийския Юнион през 2021 г. Впоследствие е треньор на младежките отбори на Генк и националния отбор на Белгия до 18 години. От лятото на 2024 г. Поконьоли работи като старши треньор на първия отбор на Юнион.