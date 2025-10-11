Монако назначи Поконьоли

Ръководството на Монако назначи 38-годишния Себастиан Поконьоли за старши треньор на първия отбор.

Белгийският специалист заменя австриеца Ади Хютер, който се раздели с тима от Княжеството.

Като играч Поконьоли е играл за Генк, АЗ Алкмаар, Стандарт (Лиеж), Хановер, Уест Бромич Албион, Брайтън и Юнион.

Бившият защитник започва треньорската си кариера с младежкия отбор на белгийския Юнион през 2021 г. Впоследствие е треньор на младежките отбори на Генк и националния отбор на Белгия до 18 години. От лятото на 2024 г. Поконьоли работи като старши треньор на първия отбор на Юнион.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Sébastien Pocognoli au poste d’entraîneur ✍️



Le technicien belge de 38 ans a paraphé un contrat le liant jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Blanc. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 11, 2025