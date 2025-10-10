Недялко Москов: Вече не е модерно това, което правят конкурентите ни

Утре едноименния тим Несебър играе в Съединение срещу местния Гигант. Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Тежък мач с отбор, срещу който винаги ни е било трудно. Гигант винаги е имал добри футболисти и може да победи всеки. Имат хубав терен, което е добре за нас. Ако играем както можем би трябвало да спечелим. На конкурентите ни ще кажа, че това, което правят, аз съм го вършил преди десет години и вече не е модерно. Отборът на Несебър ще решава всичко на терена. Подготвени и концентрирани сме за гостуването в Съединение“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

Снимка: ОФК Несебър - фейсбук