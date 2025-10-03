Популярни
Недялко Москов: Преди сезона не ни отреждаха място сред челниците

  • 3 окт 2025 | 07:25
  • 386
  • 0

Eдноименният тим на Несебър приема утре Марица (Милево). Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои труден мач срещу добър отбор, изграден от опитен треньор. Познавам качествата на повечето от футболистите им. Ние изиграхме вече седем, осем мача и вече трябва физически да сме в оптимално състояние. В последната ни среща в Карлово показахме свежест. Очаквам същото и в предстоящия двубой. Ясно е, че излизаме за него с една единствена мисъл за победа. Преди началото на сезона имаше някакво студио „Трета лига“. В него никой не ни предвиждаше в битката за челните места в класирането. Тези анализи и прогнози не ни влияят. Следваме си нашите цели – излизаме да спечелим всеки мач“, коментира пред Sportal.bg Недялко Москов, президент на Несебър.

