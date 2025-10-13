Руне и Медведев все още мечтаят за Финалите на АТР

Холгер Руне и Даниил Медведев запазиха шансовете си за участие във Финалите на ATP след силно представяне на "Мастърс"-а в Шанхай. Ето как изглежда актуалната ситуация в класирането за финалния турнир за сезона към 13 октомври. Анализът е на официалния сайт на АТР:

Вашеро спечели "братовчедския" финал и влезе в историята на "Мастърс"

Холгер Руне – 12-то място (2 490 точки)

Датчанинът се изкачи с две позиции, след като достигна четвъртфиналите в Шанхай. Руне записа три победи на турнира от сериите "Мастърс" и вече е само на 945 точки зад осмия в класирането Лоренцо Музети, който заема последното място за директна квота за финалите в Торино.

Руне, който тази седмица ще играе в Стокхолм, се класира за турнира на осемте най-добри през 2023 г. За да го направи отново, ще му трябва силен последен месец от сезона. Той вече е доказвал, че може да играе отлично на закрити твърди кортове, след като спечели първата си титла от сериите "Мастърс" в Париж през 2022 г.

Новак Джокович – 3-то място (4 580 точки)

Джокович се изкачи до третата позиция и е на прага на официална квалификация за престижния турнир в края на сезона, след като достигна полуфиналите в Шанхай. Там той отстъпи на бъдещия шампион Валентен Вашеро.

Седемкратният победител от Финалите на ATP има баланс от 35 победи и 11 загуби през 2025 г.

Алекс де Минор – 7-мо място (3 545 точки)

Австралиецът запази седмата си позиция, след като стигна до четвъртфинал в Шанхай. Там той записа 50-ата си победа за сезона – първият път в кариерата му, когато достига тази граница.

Де Минор ще участва следващата седмица в турнира от сериите ATP 500 във Виена, който започва на 20 октомври.

Даниил Медведев – 15-о място (2 360 точки)

Медведев запази минимални шансове за класиране, след като достигна полуфиналите в Шанхай. По пътя си той победи Алекс де Минор и подобри баланса си срещу него до 8-4 в преките им двубои.

29-годишният руснак е участвал във финалите на ATP през последните шест години и спечели трофея през 2020 г. Тази седмица той ще търси нови точки на турнира ATP 250 в Алмати, където е поставен под №2.

Вече класирани за финалите на ATP в Торино (9–16 ноември) са Карлос Алкарас и Яник Синер.

Следвай ни:

Снимки: Imago