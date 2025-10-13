Дунав (Русе) представи нов треньор

Щабът на старши-треньора на Дунав Георги Чиликов се увеличава с още един човек. Това е Емил Иванов, който от днес ще заема длъжността кондиционен треньор при "драконите". Досега Емил Иванов бе част от щаба на Захари Сираков, който доскоро бе начело на втория отбор на Лудогорец.

Емил Иванов е име, което е свързано с Дунав, както като футболист, така и в началото на треньорската си кариера, която започва именно при русенци. След това Иванов преминава в Лудогорец, където дълги години бе част от структурите на школата и втория отбор на разградчани, където бе кондиционен треньор.