Феновете на "соколите" събраха 79 000 лева в първия ден от кампанията "Аз съм Спартак"

Соколи от цялата страна и чужбина правят и невъзможното да спасят клуба си. В кампанията се включиха и представители на други отбори, като най-голямо впечатление направи жеста на един от шефовете в Левски - Климент Йончев. На фона на нуждите това не е достатъчно, но за клуба е огромно постижение и ясен знак, че ще се бори и духът на Спартак е жив. Инициативата на синьо-белите продължава и в следващите дни.

Ето го и цялото съобщение от Спартак:

Малко повече и за самата кампанията „Аз съм Спартак“:

Простата сметка е ясна: 1000 карти по 1000 лева = 1 милион лева – ресурс, достатъчен да стабилизира клуба и да преодолее най-тежките задължения.

Всяка карта важи за едно физическо лице и представлява подарък срещу дарението от 1000 лева.

Всеки дарител ще получи:

• специална карта „Аз съм Спартак“ и сертификат за дарение

• 5 години безплатна сезонна карта (всяка година нова карта)

• вписване на името на „Стената на спасителите“ на стадион „Спартак“

• обявяване като дарител в официалните канали на клуба

• включване със „златни букви“ в следващата книга за историята на Спартак

Лесно е да чакаме някой друг да реши проблемите ни. Но точно сега е моментът да превърнем любовта си към Спартак в действия. Да покажем, че искаме клубът да съществува там, където му е мястото. Това е едва първата кампания, с която опитваме да спасим клуба.

Дарения може да направите на място във феншопа на стадион “Спартак” или по банков път:

IBAN: BG85TEXI95451008337100

Титуляр: СНЦ Трибуна Соколъ

Основание: Дарение от [Три имена и ЕГН за физически лица/ Наименование на фирма и ЕИК за юридически лица]

Молим, тези от вас дарили по банков път да се свържат чрез лично съобщение до официалната ни страница, за да уточним как ще получат картата си или да заповядат директно на място в магазина на стадион “Спартак”. Моля и в двата случая, подгответе и представете своето платежно нареждане.

За нашите приятели в чужбина имаме вече утъпкан път да направят своето дарение - посредством услугата transferwise на https://wise.com/, като отново въведат посочения IBAN, SNC TRIBUNA SOKOLA като получател и fcspartak1918@gmail.com като имейл на получателя.

Футболът е за хората. Понякога обаче хората трябва да се погрижат за футбола.

Молим всеки един от вас – бъдете посланик на кампанията!

Говорете с приятели, колеги, бизнеси в града.

Всеки, който обича Спартак Варна, трябва да знае, че точно сега е моментът да помогне", пишат "соколите".