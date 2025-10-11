Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Феновете на "соколите" събраха 79 000 лева в първия ден от кампанията "Аз съм Спартак"

Феновете на "соколите" събраха 79 000 лева в първия ден от кампанията "Аз съм Спартак"

  • 11 окт 2025 | 19:04
  • 678
  • 2
Феновете на "соколите" събраха 79 000 лева в първия ден от кампанията "Аз съм Спартак"

Соколи от цялата страна и чужбина правят и невъзможното да спасят клуба си. В кампанията се включиха и представители на други отбори, като най-голямо впечатление направи жеста на един от шефовете в Левски - Климент Йончев. На фона на нуждите това не е достатъчно, но за клуба е огромно постижение и ясен знак, че ще се бори и духът на Спартак е жив. Инициативата на синьо-белите продължава и в следващите дни.

Ето го и цялото съобщение от Спартак:

Малко повече и за самата кампанията „Аз съм Спартак“:

Простата сметка е ясна: 1000 карти по 1000 лева = 1 милион лева – ресурс, достатъчен да стабилизира клуба и да преодолее най-тежките задължения.

Всяка карта важи за едно физическо лице и представлява подарък срещу дарението от 1000 лева.

Всеки дарител ще получи:

• специална карта „Аз съм Спартак“ и сертификат за дарение

• 5 години безплатна сезонна карта (всяка година нова карта)

• вписване на името на „Стената на спасителите“ на стадион „Спартак“

• обявяване като дарител в официалните канали на клуба

• включване със „златни букви“ в следващата книга за историята на Спартак

Лесно е да чакаме някой друг да реши проблемите ни. Но точно сега е моментът да превърнем любовта си към Спартак в действия. Да покажем, че искаме клубът да съществува там, където му е мястото. Това е едва първата кампания, с която опитваме да спасим клуба.

Дарения може да направите на място във феншопа на стадион “Спартак” или по банков път:

IBAN: BG85TEXI95451008337100

Титуляр: СНЦ Трибуна Соколъ

Основание: Дарение от [Три имена и ЕГН за физически лица/ Наименование на фирма и ЕИК за юридически лица]

Молим, тези от вас дарили по банков път да се свържат чрез лично съобщение до официалната ни страница, за да уточним как ще получат картата си или да заповядат директно на място в магазина на стадион “Спартак”. Моля и в двата случая, подгответе и представете своето платежно нареждане.

За нашите приятели в чужбина имаме вече утъпкан път да направят своето дарение - посредством услугата transferwise на https://wise.com/, като отново въведат посочения IBAN, SNC TRIBUNA SOKOLA като получател и fcspartak1918@gmail.com като имейл на получателя.

Футболът е за хората. Понякога обаче хората трябва да се погрижат за футбола.

Молим всеки един от вас – бъдете посланик на кампанията!

Говорете с приятели, колеги, бизнеси в града.

Всеки, който обича Спартак Варна, трябва да знае, че точно сега е моментът да помогне", пишат "соколите".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

  • 11 окт 2025 | 15:36
  • 2803
  • 3
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 37237
  • 18
ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

  • 11 окт 2025 | 13:56
  • 1404
  • 0
Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

  • 11 окт 2025 | 13:39
  • 589
  • 0
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 8071
  • 2
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 51418
  • 105
Виж всички

Водещи Новини

Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 6004
  • 9
Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 17489
  • 21
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 37237
  • 18
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 51418
  • 105
Играят се два двубоя от световните квалификации, Холанд пропусна два пъти една и съща дузпа, но вкара от игра

Играят се два двубоя от световните квалификации, Холанд пропусна два пъти една и съща дузпа, но вкара от игра

  • 11 окт 2025 | 18:59
  • 11054
  • 1
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 39373
  • 96