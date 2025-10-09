Черноморски перли готови да заблестят

От няколко години насам Черно море продължава да впечатлява с продуктивността на школата и млади играчи, които заблестяват от най-ранна възраст. За две от момчетата и възпитаници на школата на клуба със сигурност ще се говори и в бъдеще. Това са нападателят Кристиан Михайлов и десният халф-бек Емануел Няголов. И двамата са родени през 2008 година. По интересно е, че те играят на позиции, на които други двама играчи на "моряците" направиха фурор като юноши преди тях. Става въпрос за Мартин Минчев и Виктор Попов, изявяващи се към момента много добре в полската Екстракласа съответно с отборите на Краковия и Корона Келце. Младите таланти веднага бяха забелязани от проницателното око на треньора Илиан Илиев, който следи внимателно развитието им и ги включва винаги в състава при случаите, в които тимът играе приятелски срещи.

И двамата са редовни участници в юношеския национален тим при 17 годишните. При всички положения инвестицията в тях е предпоставка, че клубът има гаранция за две от надеждите в родния футбол.

/Пламен Трендафилов/