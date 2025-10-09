Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Черноморски перли готови да заблестят

Черноморски перли готови да заблестят

  • 9 окт 2025 | 12:38
  • 423
  • 0
Черноморски перли готови да заблестят

От няколко години насам Черно море продължава да впечатлява с продуктивността на школата и млади играчи, които заблестяват от най-ранна възраст. За две от момчетата и възпитаници на школата на клуба със сигурност ще се говори и в бъдеще. Това са нападателят Кристиан Михайлов и десният халф-бек Емануел Няголов. И двамата са родени през 2008 година. По интересно е, че те играят на позиции, на които други двама играчи на "моряците" направиха фурор като юноши преди тях. Става въпрос за Мартин Минчев и Виктор Попов, изявяващи се към момента много добре в полската Екстракласа съответно с отборите на Краковия и Корона Келце. Младите таланти веднага бяха забелязани от проницателното око на треньора Илиан Илиев, който следи внимателно развитието им и ги включва винаги в състава при случаите, в които тимът играе приятелски срещи.

И двамата са редовни участници в юношеския национален тим при 17 годишните. При всички положения инвестицията в тях е предпоставка, че клубът има гаранция за две от надеждите в родния футбол. 

/Пламен Трендафилов/

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

  • 9 окт 2025 | 09:53
  • 2528
  • 3
Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

  • 9 окт 2025 | 09:30
  • 701
  • 0
Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

  • 9 окт 2025 | 09:25
  • 2022
  • 2
Поляци следят изявите на Питас

Поляци следят изявите на Питас

  • 9 окт 2025 | 09:09
  • 3300
  • 8
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 13630
  • 0
Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

  • 9 окт 2025 | 09:00
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 827
  • 0
Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

  • 9 окт 2025 | 13:13
  • 417
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 19164
  • 13
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 4130
  • 2
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 13617
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 11007
  • 1