Треньорът на Любо Ганев разкри тайната зад успеха му

Легендарният русенски треньор Сашо Тодоров сподели в интервю за русенския вестник “Бряг" уникални спомени за работата си с Любо Ганев и размисли за историческия успех на българските волейболисти на Световното първенство във Филипините. Треньорът разказа как преди 44 години в залата на Русе създаде проект, който превърна едно "безперспективно момче" в световна волейболна звезда.

Проектът Любо Ганев

"Искам още в самото начало да спомена Богдан Кючуков, който даде идеята да реализираме проект за подготовката на Любо Ганев, на базата на индивидуална работа," разказва Сашо Тодоров в интервюто. Треньорът обяснява, че дотогава никой никога не беше правил такова нещо във волейбола.

По времето, когато срещнал Любо, младият състезател тъкмо го освобождавали от Спортното училище в Русе като безперспективен. "Тогава той имаше не особено добри физически качества, с изключение на добрия си ръст, а отскокът му беше едва 29 сантиметра," спомня си треньорът.

Дори бащата на Любо - Евтим Ганев, казвал на Сашо Тодоров, че синът му няма вътък за тренировки. "Аз му казах тогава да ми го даде под крилото за месец, и после да говорим има ли у сина му потенциал," разказва треньорът.

Индивидуалната работа дава резултат

Любо Ганев започнал да тренира по 5-6 часа на ден в залата, в която сега русенският треньор готви младите волейболисти на града. По препоръка на треньора по лека атлетика Чавдар Чендов, ушили жилетка и панталони с олово, с които младият волейболист работил в залата, за да укрепне физически.

"Спомням си, че бях подарил на Любо нови маратонки и му казах: Като отидеш в националният отбор, да ми ги върнеш! Казваха ми: Бате Сашо, ни в националния ще играе, ни маратонки ще видиш!" споделя с усмивка Сашо Тодоров.

След 10 месеца работа нещата започнали да се обръщат. Веднъж в Русе дошли корифеите на волейбола - Сава Робев и Тома Чакъров, и Сашо трябвало да им представи скрития си играч. "След като видяха как играе Любо, възкликнаха, че всичко е постигнато с много, и то целенасочен труд," разказва треньорът.

Уникална подготовка

С Богдан Кючуков изготвили специално за Любо Ганев уникални упражнения за индивидуална работа. Двуметровият волейболист вдигнал отскока си на над 70 сантиметра, а освен това укрепнал силно физически - от 72 килограма станал 94 килограма. На ден нападал по 150-160 топки само втора линия.

"Никой в света нямаше нападател като него," категоричен е Сашо Тодоров.

Когато от ЦСКА поискали Любо да постъпи при тях, желанието на треньора било да им го насочи, а те да го върнат обратно при него, за да работи с момчето още една година. "Всички бяха стъписани от искането ми, защото никой не беше поставял подобни условия до тогава, камо ли един провинциален треньор," спомня си Сашо.

Философията на успеха

Треньорът смята, че при подрастващите до около 14 години талантът е на първо място, но голямото спортно майсторство се реализира със целенасочен упорит труд. "Волейболът е много красив спорт, но колкото по-навътре навлизаш в познанията за него, толкова повече разбираш, че за доброто спортно майсторство се изискват много повторения на всяко едно действие," обяснява Сашо Тодоров пред "Бряг".

Според него най-трудно за днешното поколение младежи е, че децата вече са материално презадоволени със всичко и нямат амбицията да успяват. "На моите ученици често давам пример със самия себе си. Трябва да се доказваш във всеки един момент," споделя той.

Анализ на сребърния медал

За историческия успех на българските волейболисти на Световното първенство във Филипините Сашо Тодоров има ясно мнение. "Смятам, че треньорът на националите ни Бленджини е много ерудиран човек и е запознат не само с волейбола като спорт, но и с психологията на играчите," казва русенският треньор.

Той обяснява, че италианският специалист успял да промени начина на игра в националния отбор и намерил мястото на всеки един играч. "Моето виждане е, че треньорът направи хомогенен състав, знаейки, че не може да направи отбор само от звезди," анализира Сашо Тодоров.

Треньорът подчертава, че Бленджини научил волейболистите от националния състав да се себераздават на игрището и да играят "един за всички и всички за един". "Не бива да отричаме постигнатото до тук и да критикуваме Джанлоренцо Бленджини, само защото е чужденец, а трябва да черпим от неговият опит и да се учим," категоричен е той.

Работата в Русе продължава

След дългите години в Италия, където направил добра треньорска кариера, Сашо Тодоров се върнал в Русе с желание да даде опита си на децата и младежите в града. Благодарение на Любо Ганев и на Владо Николов, русенските деца участват на турнири с отбори от Висшата лига на страната.

"Шапка свалям на Владо Николов за това, което направи. Мисля, че 7 състезатели, които са включени в разширения национален отбор по волейбол, са минали през школата на Левски," подчертава Сашо Тодоров в разговора.

Целта на русенския треньор сега е стъпка по стъпка да вземе "Купа България" във Висшата лига за жени и да я върне в Русе.