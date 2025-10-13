Доживотна забрана за треньора на олимпийския шампион Аршад Надийм

Салман Икбал, дългогодишният треньор на пакистанската звезда в хвърлянето на копие Аршад Надийм, е наказан от местната федерация по лека атлетика заради предполагаеми административни нарушения.

В шокиращ обрат на събитията, Пакистанската аматьорска атлетическа федерация (PAAF) наложи доживотна забрана на Салман Икбал, който е треньор и ментор на олимпийския шампион в хвърлянето на копие Аршад Надийм.

Както съобщава агенция PTI, Икбал е санкциониран за нарушаване на устава на Атлетическата асоциация на Пенджаб, където той заема поста президент. С тази доживотна забрана Икбал няма право да участва в никакви дейности, свързани с леката атлетика, в каквото и да е качество, включително като треньор или администратор.

Нарушенията, в които организацията обвинява Икбал, са свързани с провеждането на избори в организацията на Пенджаб през август. В средата на септември е сформирана анкетна комисия, която на 10 октомври препоръчва налагането на забрана на Икбал – само ден след като той изпраща отговор до Пакистанския спортен борд.

Решението обаче изглежда е свързано със скорошния критичен отговор, изпратен от Икбал до PSB, в който той е трябвало да обясни слабото представяне на Надийм на Световното първенство по лека атлетика в Токио. "Представянето на Аршад беше възпрепятствано от операцията, която претърпя заради проблем с прасеца. В Токио пистата беше твърда, а влажността висока, което се отрази на представянето на много атлети в различни дисциплини“, заявява Икбал в отговора си. Той разкрива, че през последната година PAAF се е дистанцирала от всичко, свързано с Надийм.

Когато PSB отправя запитване за разходите по подготовката и пътуванията на олимпийския шампион, Икбал отговаря, че му се е наложило да търси финансова помощ от приятел. Това е било необходимо, за да може водещият атлет на Пакистан да тренира в Република Южна Африка и да завърши рехабилитацията си след контузията на прасеца.

Той също така пише, че щом цялата страна може да се радва на постиженията на Надийм, той трябва да бъде подкрепен и когато веднъж не е оправдал очакванията.

Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

Разкритията на Икбал предизвикаха шок, като се има предвид, че от 2022 г. насам Надийм е донесъл множество поводи за гордост на страната си. Той изуми всички, като стана първият пакистански атлет, спечелил олимпийско злато с олимпийски рекорд на Игрите в Париж през 2024 г. Преди това той спечели злато на Игрите на Британската общност през 2022 г. и сребърен медал на Световното първенство по лека атлетика през 2023 г. Освен тези международни успехи, Надийм убедително спечели и златото в хвърлянето на копие на Азиатското първенство по лека атлетика тази година.

Съперничеството на Надийм с Нирадж Чопра стимулира развитието на спорта в индийския субконтинент, като четирима атлети от региона достигнаха до финала от 12 души в Токио. Въпреки това, подобно на Надийм, Нирадж също имаше слабо представяне на Световното първенство, завършвайки осми във финала.

