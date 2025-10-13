Популярни
  Лека атлетика
  2. Лека атлетика
  3. Доживотна забрана за треньора на олимпийския шампион Аршад Надийм

Доживотна забрана за треньора на олимпийския шампион Аршад Надийм

  • 13 окт 2025 | 11:47
  • 899
  • 0
Доживотна забрана за треньора на олимпийския шампион Аршад Надийм

Салман Икбал, дългогодишният треньор на пакистанската звезда в хвърлянето на копие Аршад Надийм, е наказан от местната федерация по лека атлетика заради предполагаеми административни нарушения.

В шокиращ обрат на събитията, Пакистанската аматьорска атлетическа федерация (PAAF) наложи доживотна забрана на Салман Икбал, който е треньор и ментор на олимпийския шампион в хвърлянето на копие Аршад Надийм.

Както съобщава агенция PTI, Икбал е санкциониран за нарушаване на устава на Атлетическата асоциация на Пенджаб, където той заема поста президент. С тази доживотна забрана Икбал няма право да участва в никакви дейности, свързани с леката атлетика, в каквото и да е качество, включително като треньор или администратор.

Нарушенията, в които организацията обвинява Икбал, са свързани с провеждането на избори в организацията на Пенджаб през август. В средата на септември е сформирана анкетна комисия, която на 10 октомври препоръчва налагането на забрана на Икбал – само ден след като той изпраща отговор до Пакистанския спортен борд.

Решението обаче изглежда е свързано със скорошния критичен отговор, изпратен от Икбал до PSB, в който той е трябвало да обясни слабото представяне на Надийм на Световното първенство по лека атлетика в Токио. "Представянето на Аршад беше възпрепятствано от операцията, която претърпя заради проблем с прасеца. В Токио пистата беше твърда, а влажността висока, което се отрази на представянето на много атлети в различни дисциплини“, заявява Икбал в отговора си. Той разкрива, че през последната година PAAF се е дистанцирала от всичко, свързано с Надийм.

Когато PSB отправя запитване за разходите по подготовката и пътуванията на олимпийския шампион, Икбал отговаря, че му се е наложило да търси финансова помощ от приятел. Това е било необходимо, за да може водещият атлет на Пакистан да тренира в Република Южна Африка и да завърши рехабилитацията си след контузията на прасеца.

Той също така пише, че щом цялата страна може да се радва на постиженията на Надийм, той трябва да бъде подкрепен и когато веднъж не е оправдал очакванията.

Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното
Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

Разкритията на Икбал предизвикаха шок, като се има предвид, че от 2022 г. насам Надийм е донесъл множество поводи за гордост на страната си. Той изуми всички, като стана първият пакистански атлет, спечелил олимпийско злато с олимпийски рекорд на Игрите в Париж през 2024 г. Преди това той спечели злато на Игрите на Британската общност през 2022 г. и сребърен медал на Световното първенство по лека атлетика през 2023 г. Освен тези международни успехи, Надийм убедително спечели и златото в хвърлянето на копие на Азиатското първенство по лека атлетика тази година.

Съперничеството на Надийм с Нирадж Чопра стимулира развитието на спорта в индийския субконтинент, като четирима атлети от региона достигнаха до финала от 12 души в Токио. Въпреки това, подобно на Надийм, Нирадж също имаше слабо представяне на Световното първенство, завършвайки осми във финала.

Снимки: Gettyimages

