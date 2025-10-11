Треньорът на Аршад Надийм го защити след слабото представяне на Световното

Олимпийският шампион на Пакистан Аршад Надийм не се представи на ниво на Световното първенство в Токио, където завърши на 10-о място в хвърлянето на копие. Вследствие на това Пакистанският спортен борд поиска обяснение за незадоволителното представяне на копиехвърляча. В отговор треньорът на Надим Салман Икбал защити атлета и отправи остър отговор към организацията.

"Представянето на Аршад беше възпрепятствано от операцията, която претърпя заради проблем с прасеца. В Токио пистата беше твърда, а времето – горещо и влажно, което се отрази на представянето на много атлети в различни дисциплини“, заяви Икбал.

Той също така каза, че Пакистанската аматьорска атлетическа федерация напълно се е дистанцирала от подготовката и състезанията на Надийм през последната година или повече. Икбал добави, че му се е наложило да потърси помощ от близък приятел, за да организира тренировъчна и рехабилитационна програма за Надим в Южна Африка след контузията му. Според PTI треньорът твърди, че същият приятел е оказал и финансова подкрепа на атлета.

От 2022 г. насам Надийм спечели златен медал на последните Олимпийски игри в Париж през 2024 г., злато на Игрите на Британската общност през 2022 г. и сребърен медал на Световното първенство през 2022 г. Той също така убедително спечели златото в хвърлянето на копие на Азиатското първенство по лека атлетика тази година.

Преди няколко месеца Надийм заяви, че не всички обещания, дадени му след Олимпийските игри в Париж миналата година, са били спазени. Той твърди, че някои от обявените награди, особено парцелите земя, са се оказали "фалшиви“.

Надийм постигна олимпийски рекорд от 92.97 метра на "Стад дьо Франс“ миналия август, за да победи Нирадж Чопра и да спечели златния медал на Игрите в Париж. Нирадж остана със среброто.

