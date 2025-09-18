Александров отстрани бивш треньор на Левски за Купата на Словения

Радостин Александров и неговия Табор продължават да пишат история в Словения. Наред бе първодивизионният отбор на Копер, воден от бившия наставник на Левски Славиша Стоянович. Срещата завърши 0:0 в редовното време, с което Табор записа 9-та рекордна чиста мрежа и още няма допуснат гол от началото на сезона. При изпълнението на дузпи, българинът Никола Нейчев отбеляза финалната и решаваща дузпа, с която Копер бе отстранен.

Стоянович излезе с почти всички титуляри, с които се бори за челните места в Словения, като всички основни играчи взеха участие в мача.

Табор можеше да победи в редовното време, като веднъж гредата спаси гостите от Копер, а на два пъти Красимир Тодоров бе на отлична позиция от която можеше да даде преднина за своя отбор.

Срещата бе равностойна, като и двата отбора имаха своите шансове, но по-чистите такива бяха пред вратата на Копер.

Българския наставник разчита на всички българи в стартовия състав, като Станислав Петков и Никола Нейчев изиграха пълни 90 минути, а Тодоров бе сменен в 80-ата минута на срещата.

Така в рамките на месец, Александров и неговия Табор надиграха всички отбори от южната част на Словения - победи над Горица в дербито на Втора Лига, над местните Декани и Изола и сега прибавя Копер като последен отбор от областта, срещу когото не се бяха изправяли.