Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Табор (Сежана)
  3. Александров отстрани бивш треньор на Левски за Купата на Словения

Александров отстрани бивш треньор на Левски за Купата на Словения

  • 18 сеп 2025 | 00:35
  • 381
  • 0
Александров отстрани бивш треньор на Левски за Купата на Словения

Радостин Александров и неговия Табор продължават да пишат история в Словения. Наред бе първодивизионният отбор на Копер, воден от бившия наставник на Левски Славиша Стоянович. Срещата завърши 0:0 в редовното време, с което Табор записа 9-та рекордна чиста мрежа и още няма допуснат гол от началото на сезона. При изпълнението на дузпи, българинът Никола Нейчев отбеляза финалната и решаваща дузпа, с която Копер бе отстранен.

Стоянович излезе с почти всички титуляри, с които се бори за челните места в Словения, като всички основни играчи взеха участие в мача.

Табор можеше да победи в редовното време, като веднъж гредата спаси гостите от Копер, а на два пъти Красимир Тодоров бе на отлична позиция от която можеше да даде преднина за своя отбор.

Срещата бе равностойна, като и двата отбора имаха своите шансове, но по-чистите такива бяха пред вратата на Копер.

Българския наставник разчита на всички българи в стартовия състав, като Станислав Петков и Никола Нейчев изиграха пълни 90 минути, а Тодоров бе сменен в 80-ата минута на срещата.

Така в рамките на месец, Александров и неговия Табор надиграха всички отбори от южната част на Словения - победи над Горица в дербито на Втора Лига, над местните Декани и Изола и сега прибавя Копер като последен отбор от областта, срещу когото не се бяха изправяли.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 14380
  • 41
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 6776
  • 3
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 11316
  • 55
Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

  • 17 сеп 2025 | 21:53
  • 1440
  • 0
В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

  • 17 сеп 2025 | 21:49
  • 3815
  • 4
Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 21719
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 21719
  • 6
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 14380
  • 41
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 11316
  • 55
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 6776
  • 3
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 8021
  • 4
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 16368
  • 34