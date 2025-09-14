Табор на Александров с нов рекорд в Словения, българин с 3 асистенции

Отборът на Радостин Александров, Табор (Сежана) записа седма поредна победа във всички турнири от началото на сезона и осма поредна чиста мрежа.

Това е нов клубен рекорд за най-добър старт на сезона в историята на клуба. Табор остава единственият отбор в словенския футбол, който все още не е допуснал гол в своята врата от началото на първенството.

Табор се наложи с 3:0 над Декани като гост, в местното дерби на област Копер, Словения.

Роденият през 2004г. Красимир Тодоров асистира и за трите гола на Табор.

Това е негова четвърта асистенция от началото на сезона, а на сметката си има и едно попадение, с което донесе победата на своя отбор срещу Дравиня.

Други двама българи също стартираха мача и изиграха пълни 90 минути - това са Никола Нейчев и Станислав Петков, също родени през 2004-та година.

Срещата бе изгледана от бившия треньор на Левски, Славиша Стоянович, който в момента ръководи отбора на Копер. Именно срещу Копер на Стоянович е следващата среща на Табор (Сежана) в мач за Купата на Словения.