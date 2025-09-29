Популярни
Табор на Александров продължава без грешка

  • 29 сеп 2025 | 09:25
  • 536
  • 0
Отборът на Табор (Сежана), воден от българския наставник Радостин Александров, постигна нова победа.

Двама българи направиха асистенциите за победните попадения, с които Табор нанесе първа загуба на гостите. Отборът на Александров остава непобеден от началото на първенството и продължава да има най-добрата отбрана в страната.

Гостите от Бистрица поведоха в 3-ата минута след грешка при контрола на топката на Дино Станчич.

До края на полувремето възпитаниците на Александров успяха да направят пълен обрат. Първо Красимир Тодоров и Станислав Петков изпълниха бърз ъглов удар, при който Петков прати топката в наказателното поле, където намери централния нападател Федерико Роуз, изравнявайки резултата.

Минути по-късно, отново след статично положение, бе намерен оставеният сам Никола Нейчев. Централният защитник хладнокръвно даде успореден пас в наказателното поле и отново Роуз бе точен, за да направи обрата пълен.

До края на срещата Табор имаше възможност да направи победата още по-убедителна, но играчите не съумяха да реализират създадените положения.

След изиграването на 8-мия кръг, Табор на Александров има 20 точки и се намира на 3-та позиция, на 2 точки зад лидерите Бринье (Гросуплье) и Нафта.

