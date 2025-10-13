Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов не скри разочарованието си от позорната загуба на България от Турция с 1:6. Той призна, че е имал надежди "лъвовете" да се представят далеч по-добре и заради историческата тенденция, че съседите ни никога не са ни побеждавали в България.

"Много срамна загуба. Няма да влизам в детайли. Има си хора, да си правят анализите. Ще кажа само, че 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6! Цанко Цветанов купи 6 торти и ги занесе в съблекалнята на Гьозтепе, за да смекчим атаките към България за погрома...", каза Станимир Стоилов пред "Мач Телеграф".

Мъри, който прави фурор в първенството на Турция, е изненадан и от факта, че от щаба на националния отбор не са го потърсили за съвет преди мача.

"Разбрах, че дори са питали Александър Димитров на пресконференция дали ме е потърсил за съвет, а той е казал, че е говорил с Гошо Гинчев, който е играл в Турция преди повече от 20 години", каза Мъри.

"Истината е, че се знаят какви са проблемите около националния отбор, но не знаем как да ги решим. Националният отбор се нуждае от "Табела" за треньор, независимо дали е българин, или чужденец. Селекционерът трябва да респектира футболистите, това е!", добави той.