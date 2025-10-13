Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

Мъри Стоилов: 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6

  • 13 окт 2025 | 09:56
  • 6634
  • 12

Старши треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов не скри разочарованието си от позорната загуба на България от Турция с 1:6. Той призна, че е имал надежди "лъвовете" да се представят далеч по-добре и заради историческата тенденция, че съседите ни никога не са ни побеждавали в България.

"Много срамна загуба. Няма да влизам в детайли. Има си хора, да си правят анализите. Ще кажа само, че 50 турци ми се смяха в лицето заради това 1:6! Цанко Цветанов купи 6 торти и ги занесе в съблекалнята на Гьозтепе, за да смекчим атаките към България за погрома...", каза Станимир Стоилов пред "Мач Телеграф".

Мъри, който прави фурор в първенството на Турция, е изненадан и от факта, че от щаба на националния отбор не са го потърсили за съвет преди мача.

"Разбрах, че дори са питали Александър Димитров на пресконференция дали ме е потърсил за съвет, а той е казал, че е говорил с Гошо Гинчев, който е играл в Турция преди повече от 20 години", каза Мъри.

"Истината е, че се знаят какви са проблемите около националния отбор, но не знаем как да ги решим. Националният отбор се нуждае от "Табела" за треньор, независимо дали е българин, или чужденец. Селекционерът трябва да респектира футболистите, това е!", добави той.

Следвай ни:

Още от Национални отбори

Френски брокер, който дава много дузпи, ще ръководи Испания - България

Френски брокер, който дава много дузпи, ще ръководи Испания - България

  • 12 окт 2025 | 20:42
  • 1342
  • 4
Цветомир Найденов: Футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица

Цветомир Найденов: Футболните хора ще има да ми философстват поне една седмица

  • 12 окт 2025 | 09:20
  • 4871
  • 3
Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

Гонзо: С тези футболисти България няма как да се гордее с футбола си!

  • 12 окт 2025 | 02:24
  • 43716
  • 224
Чалханоолу пред Sportal.bg: Не познавам никой от българските футболисти, но беше сложен мач

Чалханоолу пред Sportal.bg: Не познавам никой от българските футболисти, но беше сложен мач

  • 12 окт 2025 | 01:14
  • 22398
  • 16
Фурнаджиев разкри за анализ на УЕФА и каза: След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане

Фурнаджиев разкри за анализ на УЕФА и каза: След като капитанът ни е резерва в ПАОК, няма как да стане

  • 12 окт 2025 | 00:56
  • 18880
  • 33
Котев: Нашият основен проблем е самочувствието

Котев: Нашият основен проблем е самочувствието

  • 12 окт 2025 | 00:54
  • 2880
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 3630
  • 8
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 6059
  • 73
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 159
  • 0
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 3486
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 6492
  • 5
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 5000
  • 0