Търдин: Величието на клуба се усеща в целия град

Халфът на Левски Гашпер Търдин посочи какво го е накрало да избере "сините" пред други оферти.

"Не липсваха оферти към мен. Получих такива от Русия и Украйна, но по различни причини не се реших да ги приема. Тогава Левски почука на вратата ми и представи условия, които веднага ме изкушиха. Вече знам, че това беше правилното решение. Отне ми около месец, за да свикна както с българския начин на живот, така и с футболната философия. Към края на сезона започнах да играя на ниво. През новия сезон съм много добре физически и психически. Разбира се, все още има място за подобрение, но всичко с времето си", заяви Търдин пред planetnogomet.si.

"Левски е голям клуб. Имаме армия от фенове зад гърба си. Величието на клуба се усеща в целия град. Когато гостуваме, уважението, което изпитват към името на Левски, е видимо на всяка крачка. За всеки сравнително по-малък клуб най-големият трофей е скалпът на Левски, така че играят срещу нас на 120%.



Дербито с ЦСКА е нещо специално. Напрежението във въздуха се усеща още няколко дни преди мача. През миналия сезон атмосферата беше невероятна. Имаме добър отбор и искаме да се състезаваме с Лудогорец за титлата, както и за купата. Желаем отново в Европа. Тази година оставихме добри впечатления в турнирите", добави още той.