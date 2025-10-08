Гиби представя книгата си в Плевен

Един от най-големите таланти в историята на българския футбол Божидар Искренов ще гостува в "Панорама Мол Плевен" заедно с популярния спортен журналист Васил Колев. Te ще представят създадената в съавторство книга "Без обувки: Истинската история на Радостта на народа".

Специално участие в събитието ще има мажоретният състав при СУ "Иван Вазов" – Плевен с треньор и хореограф Надя Тодорова, който се завърна преди дни от участие на световно първенство, а в публиката се очаква да присъстват много ветерани и млади надежди на плевенския футбол.

Футболният празник ще се проведе на 12 октомври, неделя, от 12,00 часа на Ниво 1 в "Панорама Мол", като входът за събитието е свободен. Искренов ще разкаже за някои от най-незабравимите мигове, които е изживял на терена като футболист и ще отговаря на въпроси, като всеки желаещ ще може да се сдобие с книгата и да се снима с него.