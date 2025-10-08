Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Гиби представя книгата си в Плевен

Гиби представя книгата си в Плевен

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 452
  • 0
Гиби представя книгата си в Плевен
Слушай на живо
Слушай на живо: Черно море - Левски

Един от най-големите таланти в историята на българския футбол Божидар Искренов ще гостува в "Панорама Мол Плевен" заедно с популярния спортен журналист Васил Колев. Te ще представят създадената в съавторство книга "Без обувки: Истинската история на Радостта на народа".

Специално участие в събитието ще има мажоретният състав при СУ "Иван Вазов" – Плевен с треньор и хореограф Надя Тодорова, който се завърна преди дни от участие на световно първенство, а в публиката се очаква да присъстват много ветерани и млади надежди на плевенския футбол.

Футболният празник ще се проведе на 12 октомври, неделя, от 12,00 часа на Ниво 1 в "Панорама Мол", като входът за събитието е свободен. Искренов ще разкаже за някои от най-незабравимите мигове, които е изживял на терена като футболист и ще отговаря на въпроси, като всеки желаещ ще може да се сдобие с книгата и да се снима с него.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 2368
  • 2
Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

  • 8 окт 2025 | 09:49
  • 3606
  • 1
Венци Стефанов отрече за среща на върха в Славия

Венци Стефанов отрече за среща на върха в Славия

  • 8 окт 2025 | 09:27
  • 810
  • 0
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 14751
  • 19
Стоичков посрещна в България още една италианска легенда

Стоичков посрещна в България още една италианска легенда

  • 7 окт 2025 | 22:59
  • 3294
  • 7
Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 36770
  • 90
Виж всички

Водещи Новини

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 101
  • 0
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 6477
  • 8
Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 1661
  • 1
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 14751
  • 19
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 2368
  • 2
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 28329
  • 13