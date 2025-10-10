Популярни
Добромир Дафинов: Мач, който трябва да спечелим

  10 окт 2025 | 12:22
В неделя, СФК Светкавица 2014 (Търговище) приема Олимпик (Варна). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои мач, който трябва да спечелим. Наясно сме какво ни очаква. Отбор от млади футболисти, които в някои двубои демонстрираха хубави веща и победиха сериозни съперници. Ние също загатнахме, че можем. Убягват ни обаче положителните резултати. Крайно време е да зарадваме феновете с добро представяне и победа“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.

