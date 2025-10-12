Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Илия Петков и Георги Татаров с първи мач за сезона с Гротацолина

Илия Петков и Георги Татаров с първи мач за сезона с Гротацолина

  • 12 окт 2025 | 18:05
  • 782
  • 0

Световните вицешампиони с България от Мондиал 2025 Илия Петков и Георги Татаров изиграха първи двубой за клубния си италиански отбор Юаса Батери (Гротацолина).

Гротацолина загуби от Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) 1:3 (22:25, 16:25, 26:24, 16:25) в полуфиналната среща на приятелския турнир “Йези Волей Къп 2025”.

Така Гротацолина днес ще играе в малкия финал срещу носителя на Купата на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) с Александър Николов.

Алекс Николов отново в игра за Лубе
Алекс Николов отново в игра за Лубе

Илия Петков записа дебют с екипа на Гротацолина, игра силно и записа 8 точки. Георги Татаров, който за втори пореден сезон носи екипа на Гротацолина също започна като титуляр и се отчете с 6 точки.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

Мони Николов: Мотивиран съм да играя и да печеля!

  • 12 окт 2025 | 16:01
  • 2553
  • 2
Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) стартираха сезона с победа

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) стартираха сезона с победа

  • 12 окт 2025 | 15:28
  • 1087
  • 0
Любо Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

Любо Ганев: В София ще дадем възможност на над 52 000 човека да видят на живо своите идоли

  • 12 окт 2025 | 14:58
  • 1003
  • 4
Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

Иван Пешев разкри причината за евентуалното преместване на ЕвроВолей 2026

  • 12 окт 2025 | 14:48
  • 1040
  • 0
Матей Казийски излиза срещу Дея днес

Матей Казийски излиза срещу Дея днес

  • 12 окт 2025 | 14:42
  • 1133
  • 0
Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

Франческо Кадеду: Ще направим всичко възможно да спрем Матей Казийски

  • 12 окт 2025 | 14:36
  • 1010
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

Тъжна вест! Почина една от най-големите легенди на Левски и българския футбол

  • 12 окт 2025 | 17:59
  • 19066
  • 24
Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

Любопитни визити за Левски, ЦСКА и Лудогорец на старта за Купата, ясни са всички двойки

  • 12 окт 2025 | 17:10
  • 27118
  • 6
Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

Големи бомби за Купата на България - пет отбора от Втора лига отпаднаха

  • 12 окт 2025 | 17:44
  • 93899
  • 44
Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

Двама аут за България срещу Испания, Сашо Димитров лиши младежите от ключов играч

  • 12 окт 2025 | 14:35
  • 26434
  • 36
Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

Триумф за Кения при мъжете и жените на Софийския маратон

  • 12 окт 2025 | 12:32
  • 6500
  • 13
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават, Нидерландия с бързи две попадения

  • 12 окт 2025 | 19:56
  • 12727
  • 0