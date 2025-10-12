Илия Петков и Георги Татаров с първи мач за сезона с Гротацолина

Световните вицешампиони с България от Мондиал 2025 Илия Петков и Георги Татаров изиграха първи двубой за клубния си италиански отбор Юаса Батери (Гротацолина).

Гротацолина загуби от Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) 1:3 (22:25, 16:25, 26:24, 16:25) в полуфиналната среща на приятелския турнир “Йези Волей Къп 2025”.

Така Гротацолина днес ще играе в малкия финал срещу носителя на Купата на Италия Кучине Лубе (Чивитанова) с Александър Николов.

Алекс Николов отново в игра за Лубе

Илия Петков записа дебют с екипа на Гротацолина, игра силно и записа 8 точки. Георги Татаров, който за втори пореден сезон носи екипа на Гротацолина също започна като титуляр и се отчете с 6 точки.