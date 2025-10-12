Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Алекс Николов отново в игра за Лубе

Алекс Николов отново в игра за Лубе

  12 окт 2025 | 17:20
Реализатор №1 на Световното първенство за мъже във Филипините и световен вицешампион с България Александър Николов отново се появи в игра за италианския си клуб Кучине Лубе (Чивитанова).

Носителят на Купата на Италия Лубе за първи път се събра в пълен състав от началото на сезона и допусна загуба в полуфиналната среща на турнира “Йези Волей Къп 20225” от Алианц (Милано) с 0:3 (22:25, 29:31, 20:25).

Алекс Николов и италианските национали, които стигнаха до световната титла Матия Ботоло, Джовани Мария Гарджуло и Фабио Балазо за първи път се появиха в игра за Лубе.

„Пробваме нова схема с трима посрещачи и трябва време, за да я усвоим и да влезем във форма, особено за нас, които играхме до последно на световното“, призна посрещачът на Лубе Матия Ботоло след загубата.

"Даваме всичко, но има детайли, които трябва да изчистим. Утре ни чака дербито с Гротацолина – още една важна възможност да натрупаме игрови обем“, добави Ботоло.

Алекс Николов записа 8 точки в двубоя.

Младият татко Ерик Льопки реализира 11 точки.

За победителите най-резултатен бе белгийския национал Фере Регерс - 23 точки.

