Димитър Иванов: Труден, но и полезен мач

В неделя, Спартак (Пловдив) приема Пирин (Благоевград). Срещата е от1/32 финалите на турнира за купата на България.

„Щом участваме в турнира, означава, че искаме да побеждаваме. С тази амбиция ще излезем срещу Пирин. Срещаме отбор с традиционно силна школа и фактор в българския футбол. Представят се добре от началото на сезона във Втора лига. Освен труден, предстоящия двубой е и много полезен за нас, защото ще покаже реалните ни възможности“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.