Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. Димитър Иванов: Труден, но и полезен мач

Димитър Иванов: Труден, но и полезен мач

  • 10 окт 2025 | 13:04
  • 271
  • 0

В неделя, Спартак (Пловдив) приема Пирин (Благоевград). Срещата е от1/32 финалите на турнира за купата на България.

„Щом участваме в турнира, означава, че искаме да побеждаваме. С тази амбиция ще излезем срещу Пирин. Срещаме отбор с традиционно силна школа и фактор в българския футбол. Представят се добре от началото на сезона във Втора лига. Освен труден, предстоящия двубой е и много полезен за нас, защото ще покаже реалните ни възможности“, коментира пред Sportal.bg Димитър Иванов, треньор на Спартак.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

  • 10 окт 2025 | 09:43
  • 2600
  • 7
Контузия мъчи халф на ЦСКА

Контузия мъчи халф на ЦСКА

  • 10 окт 2025 | 09:38
  • 1671
  • 0
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12082
  • 5
Бижутера наказа ветераните на Левски

Бижутера наказа ветераните на Левски

  • 9 окт 2025 | 18:30
  • 21270
  • 13
Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

  • 9 окт 2025 | 18:21
  • 3350
  • 9
Оперираха национал

Оперираха национал

  • 9 окт 2025 | 18:17
  • 2654
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 5286
  • 5
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 26931
  • 23
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12082
  • 5
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 6607
  • 20
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 8256
  • 10
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 6554
  • 2