  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Левски приключи победа в контролите

Левски приключи победа в контролите

  • 12 окт 2025 | 17:39
  • 216
  • 0

Шампионът на efbet Супер Волей Левски София завърши с победа контролните си мачове преди сезона, в който ще защитава първия в клубната си история златен требъл – титла, Купа и Суперкупа на България.

В последния двубой от турнира в гръцкия град Флорина по подобие на този от „Борис Гюдеров“ в Перник наставникът Николай Желязков даде шанс за изява на младите състезатели в състава на “сините” и съответно – почивка на опитните.

„Сините“ спечелиха с 3:0 (25:15, 25:19, 25:20) срещу домакините от Ифестос.

Най-резултатен бе Филип Марински с 13 точки (1 ас, 2 блока). Мартин Тотков се отчете с 12 точки (1 ас, 2 блока).

По 9 точки записаха Петьо Иванов (1 ас, 3 блока) и Николай Николаев (3 блока).

В двубоя не взеха участие капитанът Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Гордан Люцканов, Лазар Бучков, Стоил Палев и Юлиан Вайзиг, а Дамян Колев игра само в началото на контролата.

Идната събота, 18 октомври, в зала „Левски София“ момчетата на Николай Желязков излизат за първи мач от сезон 2025/2026 – полуфинала от турнира efbet Суперкупа на България по волейбол срещу Берое. Той стартира в 16,30 часа.

efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври
efbet Суперкупа на България по волейбол стартира на 18 октомври
