efbet Супер Купа на България по волейбол стартира на 18 октомври

Турнирът Супер Купа България по волейбол, който ще се проведе на 18.10 и 19.10.2025 г. в зала “Левски София” ще се казва "efbet Супер Купа на България по волейбол".

Феновете вече могат да си осигурят място за двудневния волейболен спектакъл, в който ще участват 4 от най-силните отбора у нас: Левски София, Берое 2016, Локомотив Авиа и Нефтохимик.

Шампионът и носител на последните две Суперкупи - Левски София, ще се опита да защити трофея за трети пореден път на efbet Супер Купа на България по волейбол.

Вицешампионът Локомотив Авиа идва след впечатляващ дебют в мъжкия ни елит efbet Супер Волей през изминалия сезон и също е сред големите фаворити. През август пловдивчани обявиха най-звездния трансфер в българския клубен волейбол в последните години - Матей Казийски вече е част от редиците на мъжкия отбор.

Към пловдивчани в битката за Суперкупата се присъединяват амбициозният Берое 2016 (Стара Загора) и опитният тим на Нефтохимик 2010 (Бургас), като всички 4 отбора ще представят България в европейските клубни турнири този сезон.

Програмата включва полуфинали в събота (18 октомври) и голям финал в неделя (19 октомври), когато ще бъде определен носителят на efbet Супер Купа на България по волейбол 2025 година.

Турнирът ще даде официален старт на новия сезон, а шампионатът efbet Супер Волей в елита ще започне седмица по-късно.

Полуфинали в efbet Супер Купа на България по волейбол:

18 октомври:

16:30 часа:

Полуфинал 1:

Левски София - Берое 2016 (Стара Загора)

Полуфинал 2:

19:30 часа: Локомотив Авиа (Пловдив) -Нефтохимик 2010 (Бургас)

19 октомври:

19:30 часа:

ФИНАЛ.