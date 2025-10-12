Намери се кой да спре Рони О'Съливан в Китай

Гари Уилсън постигна едва втората си победа в кариерата над Рони О’Съливан, след като го победи с 5:2 и се класира за полуфиналите на Гран при на Сиан.

Световният №17 ще се изправи срещу намиращия се във феноменална форма Шон Мърфи в битка с огромно значение за световната ранглиста. Този турнир служи като последен етап за класиране за престижния Riyadh Season Snooker Championship. Само първите десет в световната ранглиста и двама „уайлд кард“ играчи ще получат покана. Уилсън трябва да спечели титлата, за да си осигури място, докато Мърфи има нужда само от достигане до финала.

По-рано през сезона Уилсън бе на крачка от четвъртата си ранкинг титла, след като победи Мърфи, Джъд Тръмп, Джон Хигинс и Марк Алън по пътя към финала на Откритото първенство на Ухан. Там обаче загуби драматично 10:9 от Сяо Гуодонг, оставайки само на един фрейм от триумфа.

С успеха си над седемкратния световен шампион от „Крусибъл“ О’Съливан, Уилсън намали изоставането си в преките им мачове на 7-2. Единствената му предишна победа над Ракетата бе на Откритото първенство на Шотландия 2022, турнир, който впоследствие той спечели.

Впечатляваща серия от брейкове – 74, 101, 79, 120 и 62 – изведе 41-годишния англичанин до заслужената победа.

„Трябва да покажеш на Рони, че си готов за битка“, каза Уилсън. „Той винаги гледа за признаци — дали си уверен, дали се колебаеш, дали си нервен. Храни се от това. Ако му позволиш да го види, ще го използва. Затова трябва да изключиш всичко от главата си. Не съм от най-техничните играчи на тура, но ако се чувствам комфортно и правя това, което искам, увереността идва сама. Тогава имам усещането, че мога да вкарам всяка топка и да победя всеки в света. Тази седмица се чувствам точно така — контролирам играта.

Опитвам се да се наслаждавам на сезона. Да се наслаждавам на самата игра, на усещането при удар. Ако го запазя, няма да съм разочарован, дори да загубя. След толкова години, в които се мъчех, просто съм щастлив, че отново играя добре.“

Междувременно Шон Мърфи продължи похода си към втора поредна ранкинг титла, след като победи китайската звезда Динг Дзюнхуей с 5:3. Магьосника спечели наскоро Откритото първенство на Великобритания, където елиминира Нийл Робъртсън, Джъд Тръмп и Марк Селби, а във финала се наложи с 10:7 над Антъни Макгил.

Формата му продължи и в Сиан – в осминафиналите той разгроми защитаващия титлата си Кайрън Уилсън с 5:0, като не му позволи дори да вкара топка.

В четвъртфинала срещу Динг Мърфи направи серии от 77, 66, 121 и 94, и вече е само на две победи от 14-тата си ранкинг титла, което би го поставило само на една зад самия Дин в историческата класация.

„Динг е един от най-добрите играчи в историята. Очаквах труден мач и наистина беше такъв", каза Мърфи. „И двамата играхме добре. Всеки мач започва отначало – ново предизвикателство. Ако той бе спечелил този фрейм и стигнехме до решаващ, всичко можеше да се обърне. Щастлив съм, че затворих срещата.

В момента съм доволен от играта си – всичко работи. Вкарвам добре, дългите удари са добри, защитата е добра. Но всеки ден е различен – днес съм във форма, утре може и да не съм. Просто трябва да дам най-доброто от себе си.“