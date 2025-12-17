"Интервюто на Sportal.bg" с балканския шампион Виктор Илиев и президента на БФ Снукър Олег Велинов

Балканският шампион Виктор Илиев и президентът на Българска федерация по снукър Олег Велинов бяха главните герои в "Интервюто на Sportal.bg".

Илиев за втори път в кариерата си спечели Балканското първенство, организирано у нас в софийската Национална снукър академия. Той сподели не само емоциите и равносметката си от турнира, но и от изключително ползотворното гостуване в реномираната лондонска Victoria Snooker Academy. Там Виктор имаше възможността да тренира и да играе с някои от най-добрите играчи в света, включително световния шампион Джао Синтонг.

Олег Велинов пък сподели амбициите за разрастване на Балканското първенство като път към професионална тур карта за победителя. Президентът на БФ Снукър коментира и предстоящото мащабно Световно първенство на WSF, на което България ще бъде домакин от 19 януари 2026 година.

Гледайте "Интервюто на Sportal.bg" с Виктор Илиев и Олег Велинов: