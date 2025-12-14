На 49 години бивш талант на Арсенал спечели първата си ранкинг титла

Алфи Бърдън дори не е знаел, че има място в турнира Shoot Out в деня, в който той започна, но в крайна сметка си тръгна с трофея. На финала той победи Стюърт Бингам и спечели първата си ранкинг титла – 30 години след като за първи път става професионалист.

Бърдън изпадна от професионалния тур в края на миналия сезон и след като завърши 20-и в списъка „top-up“ на Q School не очакваше да получи покана за участие в уникалния турнир с директни елиминации в един фрейм. В сряда сутринта в 9:30 ч. той се канел да влезе в плувния басейн, когато получил обаждане от офиса на WST в Бристол с новината, че Алекс Кленшоу се е оттеглил и има свободно място в схемата, ако успее да шофира от Лондон до Блекпул навреме за следобедната сесия.

Той пристигнал на мястото в рамките на пет часа и след това спечели седем мача, за да завоюва най-голямата титла в кариерата си, започнала през 1994 година. Бърдън, който навършва 49 години в неделя, спечели и титлата от Световното първенство за ветерани по-рано тази година, но днешният триумф безспорно е най-големият момент в живота му в снукъра.

Бившият №38 в световната ранглиста никога досега не беше стигал по-далеч от четвъртфиналите на ранкинг турнир, но сега става единственият друг аматьор, спечелил ранкинг титла, освен Джао Синтонг, който тази година стана световен шампион. Първата награда от 50 000 паунда е най-голямата в кариерата му и може да се окаже достатъчна, за да си върне мястото в тура през следващия сезон чрез едногодишната ранглиста. Той е десетият различен победител в първите десет ранкинг турнира този сезон и също така е на път да си осигури участие в турнира Шампион на шампионите догодина.

Бившият световен шампион Бингам, който търсеше първата си титла от спечелването на Мастърса през 2020 г., имаше първия шанс на финала, но записа само 6 точки, преди да пропусне червена топка от средна дистанция. Бърдън веднага разби групата и направи отлична серия от 56 точки. Бингам получи още една възможност да отговори, но вкара само една червена, преди да пропусне дълга синя топка, след което ръкостискането не закъсня. Малко след това Бърдън скочи върху масата, за да отпразнува победата.

„Не мога да повярвам, че спечелих“, каза Бърдън, който в младежките си години е бил обещаващ футболист в Арсенал, преди да се насочи към снукъра след сериозна контузия в коляното. „В сряда сутринта отидох да плувам и носех само телефона си, защото бях изгубил ключа за шкафчето във фитнеса. Излизах към басейна и погледнах телефона си – видях, че имам пропуснато обаждане. Обадих се обратно и разбрах, че имам място в Shoot Out. Преоблякох се, хукнах до снукър клуба да си взема щеката, после у дома за панталоните и обувките и след това направо на магистралата.

Още от самото начало играех добре. Всичко се нареди за мен. Вече съм победител в ранкинг турнир и това е нещо, с което много се гордея. След като изпаднах от тура миналия сезон, се озовах в пустошта. Нямах мотивация да играя в Q Tour, появявах се на няколко турнира в ужасна форма, без да съм тренирал. После, преди няколко седмици, отидох на турнира в България с нова щека и стигнах до полуфиналите. Сега се надявам тази победа да ме върне обратно в тура.

Бях професионалист дълго време – за първи път влязох в тура, когато бях на 17. Все още имам какво да дам на снукъра – гладен съм за успехи, обичам играта и имам хора, които вярват в мен. Имам страхотно семейство и приятели, страхотен ментор в лицето на Патси Фейгън. Кариерата ми беше трудна, няма да лъжа. Снукърът е изключително тежък психически спорт. Имало е много повече спадове, отколкото върхове, но това е момент, който ще ценя завинаги. Нямам търпение да видя децата си утре – те винаги са ме подкрепяли. Тази победа е за тях“, каза Бърдън.