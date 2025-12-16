Кой ще попадне в топ 32 на края на годината

Тазседмичното открито първенство на Шотландия е последният турнир, който се брои в надпреварата за класиране на Световната Гран при 2026, който ще се проведе от 3 до 8 февруари в Хонконг.
Само първите 32 играчи в едногодишната ранглиста, такова каквото бъде след финала в Единбург в неделя, ще си осигурят място в впечатляващата Kai Tak Arena в Хонконг.
Голяма победа за Чанг Биню снощи – той победи Стивън Магуайър с 4:2 и в момента е човекът, когото всички преследват в битката за Хонконг. Чанг се изкачи до 32-ро място, само 300 паунда пред Оливър Лайнс, който тази вечер играе срещу Крис Уейклин.
Сериозен удар за Стан Муди, който загуби с 3:4 от Джо О’Конър, с което надеждите му да влезе в топ 32 приключиха.
Играчите около линията на класиране
Аарън Хил – £70,700
Джак Джоунс – £70,000
Панг Дзюнсю – £66,300
Чанг Биню – £64,500
Оливър Лайнс – £64,200
Ноппон Саенгхам – £61,800
Бен Ууластън – £57,100
Том Форд – £54,100
Зак Сюрити – £53,300
Хъ Гоцян – £52,500
Лей Пейфан – £50,800
Матю Стивънс – £49,300
Награден фонд на BetVictor Scottish Open:
Победител: £100,000
Финалист: £45,000
Полуфинал: £21,000
Четвъртфинал: £13,200
Осминафинал: £9,000
1/16-финал: £5,400
1/32-финал: £3,600