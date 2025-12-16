Кой ще попадне в топ 32 на края на годината

Тазседмичното открито първенство на Шотландия е последният турнир, който се брои в надпреварата за класиране на Световната Гран при 2026, който ще се проведе от 3 до 8 февруари в Хонконг.

Само първите 32 играчи в едногодишната ранглиста, такова каквото бъде след финала в Единбург в неделя, ще си осигурят място в впечатляващата Kai Tak Arena в Хонконг.

Голяма победа за Чанг Биню снощи – той победи Стивън Магуайър с 4:2 и в момента е човекът, когото всички преследват в битката за Хонконг. Чанг се изкачи до 32-ро място, само 300 паунда пред Оливър Лайнс, който тази вечер играе срещу Крис Уейклин.

Сериозен удар за Стан Муди, който загуби с 3:4 от Джо О’Конър, с което надеждите му да влезе в топ 32 приключиха.

Играчите около линията на класиране

Аарън Хил – £70,700

Джак Джоунс – £70,000

Панг Дзюнсю – £66,300

Чанг Биню – £64,500

Оливър Лайнс – £64,200

Ноппон Саенгхам – £61,800

Бен Ууластън – £57,100

Том Форд – £54,100

Зак Сюрити – £53,300

Хъ Гоцян – £52,500

Лей Пейфан – £50,800

Матю Стивънс – £49,300

Награден фонд на BetVictor Scottish Open:

Победител: £100,000

Финалист: £45,000

Полуфинал: £21,000

Четвъртфинал: £13,200

Осминафинал: £9,000

1/16-финал: £5,400

1/32-финал: £3,600