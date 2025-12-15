Популярни
  Виктор Илиев е балкански шампион за втори път

  • 15 дек 2025 | 12:34
Виктор Илиев за втори път в кариерата си спечели Балканското първенство по снукър, организирано от родната федерация в столичната Национална снукър академия през уикенда. Виктор спечели с 5:3 на финала срещу румънеца Юстин Скрипей по драматичен начин, а реализира и най-високия брейк в турнира от 121 точки именно в битката за трофея.

За Виктор това е втора балканска титла след онази през 2023-та в дебютното издание на Балканското първенство. България за трети последователен път организира шампионата на Балканския полуостров и затвърждава позициите си като водещ снукър деятел в региона. Румънските състезатели пък отново доказаха качествата си и достигнаха до полуфинала и финала - Скрипей надви сънародника си Кристиан Хусти на 1/2-финалите, а Илиев се справи с Братислав Кръстев (миналогодишния победител).

Заслужава отбелязване и другият сенчъри брейк в турнира, освен този на Илиев във финала - точно 100 на сърбина Тадия Матиясевич, който отпадна от Виктор с 2:3 на четвъртфиналите.

Президентът на Българска федерация по снукър Олег Велинов награди шампиона и финалиста в третото Балканско първенство. То беше пък поредният международен турнир в Национална снукър академия, след като по-рано през месец декември бяхме домакини на събитие от квалификационната верига на World Snooker - Q Tour.

Януари 2026 също ще бъде силен и важен за България на международната снукър сцена, защото в хотел “Маринела” ще се проведе за първи път световния шампионат на Световната снукър федерация.

