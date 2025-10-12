Тодор Колев: Ние излизаме без страх срещу всеки отбор

Популярни
  12 окт 2025
Старши треньорът на Черно море U17 Тодор Колев говори след загубата на своя тим от Септември. “Моряците” отстъпиха тежко с 0:4.

“Честитя победа на един от най-добрите отбори. Четири човека основни липсваха, не е никак малко, но въпреки това, хората, които влизат, се стараят и дават всичко от себе си. Не мога да имам претенции към тях. Можеше и да сме с всичките четирима и пак да загубим, не можем да гадаем. Поздравявам Септември. Ние си гледаме нас. Смея да твърдя, че сме един от отборите, които играят без страх срещу всеки.

По начина, по който допуснахме първия гол - без заплаха, сами помогнахме на противника. Вече нещата се случваха много трудно след това.

Нашите амбиции са да се фокусираме върху следващия мач. Когато имаш добра игра в двете фази, точковото изражение си идвам от само себе си”, заяви Колев.

