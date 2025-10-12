Теодор Тодоров: Въпрос на време бе да се завърна у дома

Теодор Тодоров се завърна у дома! Централният блокировач започва четвъртия си престой в любимия клуб, след като през лятото отново подсили ЦСКА. Вече на 36 години Еър Теди ще опита да помогне на „армейците“ да обогатят и без това пълната витрина. Той ще допринесе с невероятния си усет при мрежата и харизмата, която винаги е вдигала трибуните на крака. Ето какво сподели за клубния сайт Теодор Тодоров.

- Теди, мисля че се повтаряме, но все пак – добре дошъл отново у дома. Как се чувстваш в любимия клуб?

– Като да се прибера у дома, наистина. Познати хора навсякъде. Пред едни израснал, с други рамо до рамо вървял своя път, трети израстват сега пред мен. Като цяло много приятно и хубаво.

- Имаше ли колебание дали да се завърнеш точно сега?

– Въпрос на време бе да се случат нещата. Дали тази година, следващата или миналата, въпрос на ситуация. Надявам се, че е за добро и ще постигнем само позитивни резултати.

- Доколко обнадежден си за новия сезон, спрямо това, което виждаш в подготовката?

– Към днешна дата чужденците оставят хубаво впечатление и очаквам позитиви. Тренират много, стараят се. Българите са доказани имена в нашия спорт – Пенчев, Божилов не подлежат на коментар, едни от най-добрите ни посрещачи изобщо. Има няколко по-млади момчета, които вече имат години зад гърба си – Мартин Павлов, Тошко Костов, Краси Митев и още съвсем новобранци от школата. Само хубави впечатления имам до момента.

- С какви емоции ще играеш отново с Ники Пенчев и Божилов, с които дълги години деляхте съблекалнята в националния отбор?

– С Пенчев деляхме и една стая дълги години. Познаваме се до болка и това за мен е допълнителен стимул. Тези момчета знаят как да играят волейбол и да побеждават. Само мога да съм щастлив, че сме рамо до рамо заедно в ЦСКА.

- Доколко този отбор може да отговори на изискванията на клуб като ЦСКА?

– Не мога да дам точен отговор. Наистина чужденците изглеждат много добре, на фона на различните външни играчи, които са идвали в България. Но искам да ги видя по време на официален мач и тогава ще мога да преценя по-добре.

- Твоята лична амбиция каква е?

– Преди всичко да сме живи и здрави. След това се надявам да спечелим нещо този сезон. Първенството го виждам една крачка назад, предвид че много момчета заминаха за чужбина и това ще се усети, както в Левски, така и в Нефтохимик. Не знам до каква степен и в Стара Загора са готови. Но ще има много оспорвани мачове.

- Това дава шансове за всички отбори…

– Абсолютно. Миналата година в Дея бяхме с много промени, Нефтохимик също, дори ЦСКА даде крачка назад. Монтана пък направи много хубав сезон, Берое също. Локомотив направиха страхотен сезон и финалната четворка се промени много. Ще бъде интересно сега. Всеки мач ще бъде важен, особено домакинските.

- Как ти звучи възможността да правиш блокада на Матей Казийски?

– Добре! Не съм го засичал от доста години в първенствата, над 10 със сигурност. Ще бъде интересно и допълнителен стимул, не само за мен, а за цяла България. Надявам се да е здрав, да прекарва повече време в България и да играе повече мачове не само в Пловдив, но и в гостуванията, за да могат повече хора да го видят и да му се радват.

- Има ли я вече тръпката в теб да чуеш феновете на ЦСКА как те подкрепят?

– Даже сега, докато говорим, настръхнах. Веднага ми изскочиха спомените от дългите ми престои в ЦСКА, когато играехме в Шампионската лига, в залата в Самоков, беше невероятно. Такава емоция, пред пълни трибуни, рядко се случва. Надявам се и тази година всичко да е наред, залата ни да е пълна. Очаквам огромна подкрепа.

- Дано най-вече да сте здрави, за да направите сезона, който всички искаме да видим.

– Да, това е от основно значение, защото всички сме поиграли волейбол дълги години. знаем какво можем и трябва да сме здрави в най-важните моменти.

- Успех и чакаме поне един трофей в нашата витрина.

– Крайно време е. Отдавна не се е случвало и това липсва. Хората тук го заслужават, защото са положили много усилия и им коства изключително много да запазят ЦСКА. Сашо и всички покрай него минаха през много трудности и трябва да се отблагодарим за труда, който полагат.

